D as Markenzeichen zeigt eine geschwungene Rune, die auf den ersten Blick an ein abgerundetes N erinnert, aber doch den Anfangsbuchstaben des nordischen Skigotts Uller darstellt – in rätoromanischer Schrift. Anavon heißt die Skimanufaktur, die in Disentis im Bündner Land residiert. Und auch „Anavon“ ist ein rätoromanischer Name. Es bedeutet „vorwärts“, „avanti“, wie Bruno Kernen zweisprachig übersetzt – und damit die Stoßrichtung der jungen Marke vorgibt.

Kernen entschied sich am 1. Juli 2022, bei der erst 2018 gegründeten Ski AG in Graubünden die Geschäftsführung zu übernehmen. Es war sein 50. Geburtstag. Spuren im Schweizer Skirennsport hatte er längst gelegt. Der in Thun am gleichnamigen See geborene Berner Oberländer war Abfahrts-Weltmeister 1997 und – fast wichtiger noch – Sieger am Lauberhorn in Wengen 2003. Im Tauwetter seiner Karriere gewann er dann noch Abfahrts-Bronze 2006 bei den Olympischen Spielen von Turin.