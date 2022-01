Vierschanzentournee : Darum ist Überflieger Kobayashi so stark

Diesmal wollten die Deutschen bei der Vierschanzentournee endlich wieder gewinnen. Doch der Japaner Ryoyu Kobayashi führt. Die Zahl seiner staunenden Bewunderer wächst. Was macht ihn so besonders?

Flug gelungen, Springer zufrieden: Ryoyu Kobayashi entscheidet die Qualifikation in Innsbruck für sich und peilt den dritten Sieg auf der diesjährigen Tour an. Bild: EPA

Springen, fliegen, siegen. Was so leicht aussieht, ist große Kunst. Ryoyu Kobayashi ist ein Künstler. Einer, der mit zwei langen Ski unter seinem Körper Famoses anstellt. Vor drei Jahren, im Winter 2018/2019, hat der Japaner die gesamte Weltelite verblüfft – und beeindruckt. Vier Springen, vier Siege: Dies hatte bei der Vierschanzentournee vor ihm nur der erste Grand-Slam-Sieger der Skisprunggeschichte, Sven Hannawald, geschafft. Kobayashi also war der Erste, der es dem Deutschen gleichmachte und sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen auf dem Podest ganz oben stand.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Jetzt nimmt der kleine Japaner mit dem großen Sprungvermögen wieder Kurs auf den Grand Slam – und die Zahl seiner Bewunderer wächst weiter. Schon Olympiasieger Andreas Wellinger hatte sich anerkennend über seine Darbietungen geäußert und geschwärmt: „Der fliegt wie ein Vogel, da passt kein Blatt Papier dazwischen.“ Jetzt hat auch Stefan Horngacher nachgezogen.