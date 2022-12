Vierschanzentournee : Geiger mit Problemen vor Neujahrsspringen

Der Mann ist eine Wucht. Er fliegt und fliegt und fliegt. Und ja, auch das Gewinnen hat Dawid Kubacki nicht verlernt. Für seinen formidablen Sprung auf 140,5 Meter bekam der Pole die meisten Punkte – und als Belohnung 3000 Schweizer Franken (rund 3025 Euro). Es ist die Summe, die traditionell im Weltcup der Skispringer für den Sieger der Qualifikation ausgeschüttet wird.

Der Weltcupführende Kubacki hatte sich die letzte Prämie am letzten Tag des Jahres redlich verdient. Sein Sprung auf der Großen Olympiaschanze war der weiteste und beste – und natürlich hat sich der Pole damit auch in die Favoritenrolle für das Neujahrsspringen (14.00 Uhr in der ARD und bei Eurosport) in Garmisch-Partenkirchen gebracht.

„Philipp macht es hervorragend“

Bester Deutscher bei der Generalprobe für den Ernstfall am 1. Januar war nicht Karl Geiger, sondern dessen junger Teamkollege Philipp Raimund. Der 22-Jährige war als 35. Starter über den Bakken gegangen. Nachdem er bei 126,5 Meter gelandet war, wurde er sogleich in die „Leader Box“ gebeten. Platz eins auf Zeit für den Newcomer im deutschen Team für die Vierschanzentournee: Stefan Horngacher war nach dem Wettkampf, den Raimund letztlich als Neunter beendete, hochzufrieden. „Philipp macht es hervorragend. Es freut uns, einen solch talentierten Jungen zu haben.“

Karl Geiger, beim Auftaktspringer auf seiner Oberstdorfer Heimschanze Vierter geworden, ist ein Profi, wenn es darum geht, möglichst perfekt Ski zu springen. Am Silvestertag ist es für den besten Deutschen nicht wunschgemäß gelaufen. Er sprach nach seinem Qualifikationssprung, der ihn auf 119 Meter trug, von „Kompressionsproblemen. Ich habe den Schwerpunkt in der Anlaufspur nicht richtig gefunden“, sagte der Allgäuer, der 30. wurde. „Es war nicht die saubere Klinge heute. Das müssen wir morgen besser machen.“

Bundestrainer Stefan Horngacher blieb in seiner Analyse gelassen. „Es war nicht ganz so optimal, aber das ist kein großer Stress. Wir haben die Aufgabe gehabt, locker reinzukommen. Karl hat ein bisschen die Balance verloren – nichts Dramatisches.“

Insgesamt haben sich zehn deutsche Skispringer für den Klassiker am Neujahrstag qualifiziert, unter ihnen natürlich all die bekannten Namen wie auch der von Markus Eisenbichler. Beim Tournee-Auftakt hatte der deutsche Rekordweltmeister noch sein persönliches Waterloo erlebt und die Qualifikation für den Finaldurchgang verpasst.

Auf der Gleiterschanze von Garmisch-Partenkirchen, die ihm deutlich besser als die Anlage am Oberstdorfer Schattenberg liegt, ging es für Eisenbichler deutlich aufwärts – und damit weiter als zuvor im Allgäu. Sein Sprung auf 131 Meter wurde mit Platz 14 belohnt – punktgleich übrigens mit Teamkollege Stephan Leyhe. Andreas Wellinger, in Oberstdorf auf Platz sechs gesprungen, wurde 19. nach einem Satz auf 126,5 Meter.

Bundestrainer Horngacher fand Eisenbichlers Vorstellung „absolut in Ordnung. Eisei ist definitiv besser als zuletzt gewesen. Er kommt wieder in Schwung.“ Eisenbichler selbst sprach davon, „dass das Selbstvertrauen langsam wieder zurückkommt. Ich habe den Resetknopf gedrückt und will es jetzt voll durchziehen und das Fliegen genießen.“ Keinen Zweifel ließ er an seiner schlechten Verfassung vom Tourneestart. „Es war schon hart nach Oberstdorf. Ich war enttäuscht und am Boden. Aber Garmisch nehme ich auf alle Fälle mit.“

Geprägt wurde die Qualifikation, die sich 9000 Zuschauer bei frühlingshaften Temperaturen von 13 Grad angeschaut haben, von Skispringern aus Polen und Slowenien. Neben Sieger Kubacki kam mit dessen Landsmann Piotr Zyla ein weiterer Pole unter die besten vier. Die beiden Slowenen Anze Lanisek und Timi Zajc belegten die Plätze zwei und drei. Oberstdorf-Sieger Halvor Egner Granerud wurde Sechster. Am Neujahrstag kann der Norweger zeigen, ob er das noch besser kann. Die Große Olympiaschanze ist prädestiniert für Flieger. Für Leute wie Kubacki, Granerud und die anderen in Lauerstellung.