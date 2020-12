Skiflug-Weltmeister Geiger : „Ich will kleinere Brötchen backen“

Es gibt Nachwuchs im Hause Geiger, die kleine Luisa ist endlich da. Hat das Skispringen für Sie damit plötzlich einen ganz anderen Stellenwert?

Das weiß ich jetzt noch nicht so genau. Ich bin extrem glücklich und dankbar, dass alles so gut gelaufen ist. Es ist so schön. In den letzten Wochen war es doch ein extremes Bangen. Man weiß ja nicht, wann es sich ein Kind aussucht, auf die Welt zu kommen. Dass es direkt nach dem Skiflug-Wochenende passiert ist, war schon genial.