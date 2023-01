Vierschanzentournee : Gelingt dem fliegenden Norweger der ganz große Coup?

Aktualisiert am

Wer will diesen Mann noch stoppen? Am ehesten noch einer der beiden Polen Dawid Kubacki und Piotr Zyla oder der Slowene Anze Lanisek. Doch wie realistisch ist das überhaupt? Schon zur Halbzeit der Vierschanzentournee hat sich Halvor Egner Granerud einen famosen Vorsprung herausgesprungen. Der 26-Jährige aus Norwegen ist beim Skisprungklassiker rund um den Jahreswechsel das Nonplusultra.

Umgerechnet 15 Meter Vorsprung vor dem Weltcupführenden Kubacki beträgt sein Vorsprung. Und weil Granerud nicht nur zum Auftakt in Oberstdorf, sondern auch am Neujahrstag in Garmisch-Partenkirchen weiter und besser als alle anderen geflogen ist, spricht alles für einen bevorstehenden großen Coup.