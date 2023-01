Vierschanzentournee : Ein Norweger fliegt in anderen Sphären

Der Mann ist ein Phänomen. Er kann fliegen – und er kann siegen. Es ist beeindruckend zu sehen, wie Halvor Egner Granerud in diesem Winter, der keiner ist, seiner Arbeit nachgeht. Skispringen, das ist die Passion des Norwegers. Schon vor drei Tagen, als die Vierschanzentournee in Oberstdorf mächtig Fahrt aufnahm und an zwei Sprungtagen insgesamt 41.000 Zuschauer an die Schanze lockte, war Granerud eine Klasse für sich. Er besiegte den Weltcupführenden Dawid Kubacki.

Und weil es so schön war, machte es der 26-Jährige gleich noch einmal. Diesmal am ersten Tag des neuen Jahres 2023, beim Klassiker, dem Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen. Granerud flog und flog. Einmal landete er bei 140 Meter, das zweite Mal bei 142 Meter. Niemand konnte ihm folgen, und so mussten sich der starke Slowene Anze Lanisek und Qualifikationssieger Kubacki mit den Plätzen zwei und drei begnügen. Das Trio, das schon im Allgäu überzeugte, ist es auch, das chancenreich Deutschland den Rücken kehren und in Österreich versuchen wird, den Vorsprung zu verteidigen.

„Da müsste ein Wunder passieren“

Im Kampf um den Goldenen Adler, der am Dreikönigstag nach dem Finalspringen in Bischofshofen dem besten Überflieger gebührt, haben die deutschen Skispringer nach Halbzeit der Tournee einen entscheidenden Rückschlag erlitten. Andreas Wellinger als Achter sowie Karl Geiger, der Elfter auf der Großen Olympiaschanze wurde, haben schon jetzt einen gewaltigen, nach menschlichem Ermessen nicht mehr aufzuholenden Rückstand auf Granerud und Co.

„Da müsste schon ein Wunder passieren“ sagte auch Bundestrainer Stefan Horngacher. Während Granerud das Gesamtklassement mit 616,1 Punkten einsam anführt, hat Geiger als Fünfter schon 57,6 Punkte Rückstand. In Metern umgerechnet sind das 32 Meter – und dies nach erst zwei Wettkämpfen. Wellinger als Gesamtsechster liegt zwei Zehntelpunkte hinter seinem Teamkollegen.

Selbst Kubacki, als führender Mann des Weltcupgeschehens zur Tournee gereist, müsste umgerechnet schon 15 Meter auf Granerud aufholen. Granerud ist also der Mann, den es zu schlagen gilt. Doch wer soll das schaffen? „Ich bin sprachlos“, sagte Alexander Stöckl nach zwei weiteren Bravoursprüngen seines Spitzenmannes. Der norwegische Cheftrainer fand viele lobende Worte für seinen „extrem nervenstarken und fokussierten“ Springer, der selbst von einem „Traum“ sprach, „der heute in Erfüllung gegangen ist“. Nicht nur Stöckl weiß: „Halvor ist im Flow.“

Deutsche Skispringer sind nicht im Flow, und doch hat sich Philipp Raimund als abermals drittbester Deutscher beim Neujahrsspringen als 15. weiteren Respekt verdient. Der forsche Rookie springt bislang eine famose Tournee. In den zweiten Finaldurchgang schafften es zudem Stephan Leyhe (17.), Constantin Schmid (23.), Pius Paschke (24.) und Felix Hoffmann (28.). Der 22 Jahre alte Raimund, der sein Glück zum Start ins neue Jahr kaum fassen konnte, sagte begeistert: „Es fühlt sich cool an. Ich lasse namhafte Athleten hinter mir. Die Sprünge laufen gefühlt wie am Schnürchen.“

Neues Jahr, gleiches Bild. Wie schon an Silvester herrschten auch am ersten Tag des neuen Jahres frühlingshafte Temperaturen im Werdenfelser Land. 13 Grad rund um die Große Olympiaschanze in Garmisch-Partenkirchen. Das Neujahrsspringen wurde zum Frühlingsspringen. Größere Kapriolen indes blieben aus. Die Besten der Qualifikation tags zuvor waren mehr oder weniger auch die Besten, als es wirklich zählte auf der zweiten Station der Vierschanzentournee.

Das K.o.-Format, dem sich alle Springer stellen mussten, ist einzigartig im Weltcupkalender und hat ausschließlich Konjunktur bei der Tournee. Nur in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen gibt es diese 25 Duelle der insgesamt 50 Qualifizierten. Im deutsch-deutschen Vergleich zwischen Paschke und Markus Eisenbichler hieß es für „Eisei“, wie er von den Teamkollegen gerufen wird, abermals Endstation.

Schon in Oberstdorf hatte Eisenbichler nicht den Sprung ins Finale geschafft. An Neujahr sprang er 124 Meter weit – zu wenig, um als 32. noch über die Liste der Lucky Loser einen zweiten Sprung zu bekommen. Eisenbichler nahm das frühe Aus nach für ihn widrigen Bedingungen sportlich. „Der Wind zog von rechts nach links. Ich bin durchgesackt. Ich bereite mich auf Innsbruck vor. Ich bleibe bei der Tournee, wenn der Steff das nicht anders entscheidet.“ Bundestrainer Horngacher sagte später, dass Eisenbichler bleibt.

Im Kampf um den Goldenen Adler hatten sich zum Tournee-Auftakt Geiger und Wellinger aussichtsreich eingemischt. Auch in Garmisch-Partenkirchen sah es nach dem ersten Durchgang für das Deutsche Duo nicht schlecht aus. Wellinger lag auf Position fünf, Geiger auf zehn. Unter dem Jubel der 20.000 Zuschauer, die sich rings um den großen Auslauf im ausverkauften Skisprungstadion eingefunden hatten, versuchten die beiden das auch im Finaldurchgang zu stabilisieren. Der Plan ging nicht vollends auf. Dafür aber das Ziel des fliegenden Norwegers Granerud. Er liegt auf Grand-Slam-Kurs.