Vierschanzentournee : Eisenbichler und Geiger spitze in Garmisch

Der Gefühlsspringer ist wieder da. Für Markus Eisenbichler ist dieser Silvestertag ein prächtiger Jahresabschluss gewesen. Keiner war besser als der Bayer, als es galt, auf der Großen Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen Maß zu nehmen für das Neujahrsspringen am Samstag (14.00 Uhr im F.A.Z.-Liveticker zur Vierschanzentournee, im ZDF und bei Eurosport). Eisenbichler also hat sich mit seinem Sieg in der Qualifikation neues Selbstvertrauen geholt.

„Mein zweiter Trainingssprung war zwar besser“, sagte der sechsmalige Weltmeister am Ende seines Interviewmarathons an der ziemlich leeren Schanze, an der wie schon in Oberstdorf keine Zuschauer bei dieser 70. Auflage der Vierschanzentournee zugelassen waren. „Aber ich denke, ich kann ganz gut Skispringen.“

Welch ein Understatement des Deutschen, der 137 Meter weit sprang und sich diesmal vor seinem Teamkollegen Karl Geiger positionierte, der mit einem Sprung auf 135,5 Meter Dritter wurde. Eingekeilt von den beiden deutschen Topspringern: Ryoyu Kobayashi. Der Oberstdorf-Sieger, der beim Qualifikationsspringen im Garmischer Ortsteil Partenkirchen nach 134 Metern zur Landung kam, bestätigte damit aber seine gute Form.

Eisenbichler wollte seinen Erfolg vor dem Wettkampfspringen am Neujahrstag nicht überbewertet wissen. Statt auf seine nun gestiegenen Chancen einzugehen, sagte Eisenbichler vielmehr: „Ich drücke Karl die Daumen. Für mich steht die Gesamtwertung nicht im Vordergrund. Wichtig ist, dass ich wieder auf den Damm komme. Mein Ziel ist es, mit dem Skispringen meine Leidenschaft auszuleben.“ Eisenbichlers Leidenschaft ist es zu fliegen. Da passte es bestens, dass er dies am Silvestertag auf einer ausgewiesenen Fliegerschanze tun konnte. Wenn es läuft, dann läuft es.

So auch bei Karl Geiger. Er hatte den Tag zwischen dem Auftaktspringen in seinem Heimatort und der Qualifikation in Garmisch-Partenkirchen dazu genutzt, zu regenerieren und durchzuschnaufen. „Der Ruhetag hat mir richtig gutgetan“, sagte Geiger, der gemeinsam mit seinem Freund und Spezi Eisenbichler auf die Interviewrunde nach dem Springen gegangen war. „Der Sprung heute war ordentlich“, sagte der Fünfte der Gesamtwertung, übersichtliche 3,39 Meter hinter dem Führenden Kobayashi liegend.

Geiger erinnerte an die vielen Lehrgänge, die er gemeinsam mit dem Team von Bundestrainer Stefan Horngacher im Sommer hier auf der Großen Olympiaschanze absolviert hat. „Schon damals bin ich hier gut zurechtgekommen. Die Challenge bei der Tournee ist es ja, bei allen Wettkampfsprüngen topfit zu sein. Man darf sich keine Schwächen erlauben.“

Am letzten Tag des Jahres 2021, als sich Geiger, Eisenbichler und Co. springend verabschiedeten, ist fast alles bestens gelaufen. Andreas Wellinger hat, anders als noch in Oberstdorf, als 47. die Qualifikation überstanden. Bei Severin Freund, der schon wieder länger in der Leader Box saß und erst nach dem 28. nachfolgenden Springer einem Besseren Platz machen musste, gab es keinerlei Beanstandungen am Anzug.

Dafür herrschten Trauer, Tristesse und Niedergeschlagenheit beim Team Austria. Stefan Kraft, der Weltmeister von Oberstdorf 2021, ist in der Qualifikation gescheitert. Platz 59 nur für den österreichischen Vorspringer. Vor zwei Tagen in Oberstdorf war es Kamil Stoch, der einstige Grand-Slam-Tourneesieger, dem das gleiche Schicksal widerfuhr. Zwei tragische Abstürze.

Die Deutschen sorgten an Silvester für das Kontrastprogramm. Eisenbicher und Geiger spitze – schöne Aussichten für 100 Jahre Neujahrsspringen am Samstag in Garmisch-Partenkirchen.