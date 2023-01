Kampfansage der DSV-Adler : „Wir haben noch etwas vor“

Den Goldenen Adler werden Karl Geiger und Co. nur aus der Ferne zu sehen bekommen. Schon am Neujahrstag, als der fliegende Norweger Halvor Egner Granerud abermals Kostproben seines großen Könnens gezeigt und die 20.000 Zuschauer an der ausverkauften Großen Olympiaschanze von Garmisch-Partenkirchen verzückt hat, hatten die deutschen Skispringer ihren ewigen Traum vom Tourneesieg aufgegeben. Am Tag danach, mit Blick auf den idyllisch gelegenen Riessersee, wurde im Team des Deutschen Skiverbandes Halbzeitbilanz gezogen. „Mit dem Gesamtsieg wird’s ziemlich sicher nix“, sagt Geiger.

Als Fünftplatzierter im Gesamtranking der Vierschanzentournee liegt der Oberstdorfer uneinholbare 57,6 Punkte hinter Dominator Granerud zurück, der auch schon zum Auftakt in Oberstdorf triumphiert hatte. Geigers Plan, nicht nur für das Bergiselspringen an diesem Mittwoch in Innsbruck (13.30 Uhr, live in der ARD und Eurosport), sondern auch für das Finale am Dreikönigstag in Bischofshofen: „Ich will konzentriert und strukturiert weiterarbeiten, sodass einem mal einer rausrutscht, damit es richtig knallt. Wir haben bei der Tournee schon noch etwas vor, denn die Tournee ist etwas Besonderes. Da wollen wir uns nicht unter Wert verkaufen.“

Gemeinsam mit Bundestrainer Stefan Horngacher und Teamkollege Andreas Wellinger, der als Sechster der Gesamtwertung direkt hinter Geiger in den Top Ten liegt, sitzt Geiger auf dem Podium im Mannschaftshotel. Der Montag ist Analyse-, Ruhe- und Reisetag zugleich bei der Tournee. An diesem Dienstag findet die Qualifikation auf der Bergiselschanze statt – bei meteorologischen Bedingungen, die wenig mit Winter, sondern eher mit Frühling was zu tun haben.

Im schlimmsten Fall werden am berüchtigten Bergisel bis zu 20 Grad herrschen. Der Föhn macht es möglich. „Die Schanze steht eigentlich an einem ungünstigen Ort“, sagt Geiger und erinnert sich an Wettkämpfe, „die nicht einfach waren. Da habe ich mir schon oft die Zähne ausgebissen“. Und jetzt, im gerade begonnenen neuen Skisprungjahr 2023? „Ich fahre ein bissel neugieriger hin. Zu verlieren habe ich nichts.“

Richtig viel zu gewinnen gibt es für die Deutschen bei dieser Tournee, die von Flugkünstlern aus Norwegen, Polen und Slowenien beherrscht wird, nicht mehr. Wobei Andreas Wellinger sagt: „Wir sind nicht weit weg. Wir wollen den ersten Drei das Leben ein Stück schwerer machen. Wir wollen die Tür aufmachen und nicht nur reinschauen, sondern die Tür möglichst eintreten.“ Der Rückstand auf den Drittplatzierten Piotr Zyla ist mit gut sechs Punkten überschaubar. Und das Skispringen hat das deutsche Duo ja auch nicht verlernt.

„Wir haben alle Werkzeuge in unserer Kiste“, sagt Olympiasieger Wellinger, der aus einer Vielzahl von Sprüngen in der komplexen Sportart weiß: „Manchmal macht man gefühlt alles richtig, kommt aber gefühlt nicht voran.“ Sein Plan: „Mit der Geduld werden wir uns auch die Leichtigkeit wieder erarbeiten. Es ist noch nicht der Knoten, von dem wir in Engelberg geredet haben, geplatzt – aber die Schlaufe wird immer lockerer. Und irgendwann kommt der Punkt, an dem der Knoten wieder ganz aufgeht.“

Sven Hannawald, der erste Grand-Slam-Sieger in der Geschichte der Vierschanzentournee, wird also aller Vorraussicht nach weiterhin der bislang letzte Deutsche sein, der den Goldenen Adler zu fassen bekam. 21 Jahre ist das nun schon her. In der Zeit danach gab es immer wieder Überflieger, die besser waren als die aus dem Team Deutschland. Jetzt schon wieder. „Wir haben die Situation, dass zwei, drei Athleten vor dem Rest der Welt sind“, sagt Horngacher. „Es geht ja nicht nur uns so, dass wir sie jagen.“

Auch die Österreicher, die fünf ihrer Springer unter den besten 15 wissen, versuchen seit Jahren verzweifelt, die Tournee zu gewinnen. Der aktuell Beste von ihnen, Daniel Tschofenig, liegt im Gesamtranking 4,1 Punkte hinter Wellinger. Auch deshalb sagt Horngacher, „dass wir auf alle Fälle mit zwei Athleten in einem erlesenen Kreis sind, die die anderen jagen dürfen. Man kann nicht von einer negativen Bilanz sprechen, sondern von einer positiven.“

Gleichwohl gibt sich der 53 Jahre alte Skisprunglehrer keinen Illusionen hin. „Um den Gesamtsieg brauchen wir uns keine Gedanken zu machen. Die Luft da vorne ist für alle sehr, sehr dünn – auch für uns. Wir müssen jetzt schauen, dass wir den Bergisel in den Griff kriegen.“

Ein Ziel, das sich auch Markus Eisenbichler vorgenommen hat. Der deutsche Rekordweltmeister bei Nordischen Titelkämpfen, bei der aktuellen Tournee sowohl in Oberstdorf als auch in Garmisch-Partenkirchen nicht über die Qualifikation hinausgekommen, wird bis zum Ende in Bischofshofen dabei bleiben. „Er ist eigentlich nicht weit weg“, sagt sein Coach. „Er macht es im Training gut, aber im Wettkampf hat er vielleicht ein bisschen die Nerven verloren.“ Weitere Sprünge und Wettkämpfe sind genau die Dinge, die ihm helfen sollen, aus dem Tief herauszukommen. „Er braucht ein bisschen Zeit und Ruhe. Bei ihm kann das ganz schnell gehen“, hofft Horngacher.

Bei Tournee-Dominator Granerud ist es zuletzt auch ganz schnell gegangen. Der 26 Jahre alte Norweger hat genau zum richtigen Zeitpunkt ein perfektes Flugsystem gefunden, auf das die Konkurrenz voller Neid und Achtung schaut. Ihm können Jäger wie Geiger und Wellinger bei dieser Tournee nicht mehr gefährlich werden.