Dämpfer für Skispringerinnen : Warum nur bleibt die Tournee eine Männerdomäne?

Wann endlich kommt die Vierschanzentournee auch für Frauen? Die Bestrebungen, es den Männern gleichzutun, haben zuletzt einen herben Dämpfer erhalten. Eigentlich sollte es Ende 2023 losgehen mit Sprüngen an den vier Traditionsstandorten Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen. Doch daraus wird vorerst nichts. Weil die Tournee seit mehr als sieben Jahrzehnten schon ein Gemeinschaftsprojekt von Deutschem (DSV) und Österreichischem Skiverband (ÖSV) ist, müssen beide Verbände Konsens erzielen.

Den aber gibt es noch nicht, was nicht nur an der fehlenden Flutlichtanlage an der berühmten Innsbrucker Bergiselschanze liegt. Aktuell sind die skispringenden Frauen in Österreich und Slowenien auf Weitenjagd unterwegs. Silvestertour statt Vierschanzentournee. Die Oberstdorferin Katharina Althaus, zum Auftakt in Villach Zweite geworden, hat sich im slowenischen Ort Ljubno mit Platz drei aus dem Skisprungjahr 2022 verabschiedet.