Emotionen bei Eiskunstlauf-WM : Zwei Ukrainer rühren das Publikum zu Tränen

Mit einer Vorführung von erschütternder Schönheit hat das ukrainische Eistanzpaar Alexandra Nasarowa und Maxim Nikitin bei den Weltmeisterschaften der Eiskunstläufer in Montpellier das Publikum zu Tränen gerührt. Minutenlang erhoben sich die Zuschauer von den Plätzen und applaudierten, während die beiden Sportler auf der Eisfläche um Fassung rangen in ihrer notdürftigen Aufmachung.

Schon die erzählte viel über die große Fluchtbewegung in ihrer Heimat aufgrund des grausamen Wütens der russischen Armee gegen die Zivilbevölkerung. Ihre Kostüme hatten die beiden zu Hause in Charkiw zurücklassen müssen. Ohnehin fanden sie, sei es für sie jetzt nicht die Zeit für Glamour und Pailletten. In schwarzen Hosen und schlichten T-Shirts – er gelb, sie blau – präsentierten sie ihren Rhythmustanz mit einem Ausdruck und einer Virtuosität, die von tief innen kamen.

„Wir haben die Panzer gesehen und die Schüsse gehört. Mein Haus hat keine Fenster mehr“, sagte Nasarowa internationalen Medien nach ihrem Auftritt. Nur mit Glück war sie überhaupt noch an ihre Schlittschuhe gekommen. Sie hatte Charkiw früher verlassen als ihr Tanzpartner, der ihr die wichtigste Ausrüstung nachbrachte.

Beide hatten tagelang gebraucht, um sich nach Polen durchzuschlagen. Von dort waren sie mithilfe der polnischen Eiskunstlauf-Community nach Frankreich geflogen. „Ich habe acht Tage gebraucht für 600 Kilometer“, berichtete Nasarowa. Doch beide wollten unbedingt das Ziel Montpellier erreichen und dort auftreten, auch wenn sie tagelang nicht hatten trainieren können. „Es war mein Traum. Für uns ist es so wichtig, der ganzen Welt zu berichten, was gerade in der Ukraine passiert“, sagte sie.

Und Nikitin ergänzte: „Dieser Auftritt war nicht nur für uns, sondern für das ganze ukrainische Volk. Für all die Menschen, die noch dort und nicht in Sicherheit sind.“ Sie wollten der Welt klarmachen, was wirklich in ihrer Heimat geschehe. „Weil wir es gesehen haben. Wir sahen, was sie machen, wie sie vorgehen, es ist abstoßend.“ Die Familien der beiden sind immer noch in der Ukraine. Russische und belarussische Eiskunstläufer waren zu den Titelkämpfen nicht zugelassen.

In kürzester Zeit hatten die beiden die Musik zu ihrem Rhythmustanz verändert. Am Freitag liefen sie zu den Klängen des Songs „1944“, mit dem die ukrainische Sängerin Jamala 2016 in Stockholm den Eurovision Song Contest gewann. Er handelt von der Deportation der Krim-Tataren durch Josef Stalins Truppen, beklagt die verlorene Kindheit der Opfer und die Gräueltaten der Sowjets. Außerdem tanzten sie zu einem Volkslied, gesungen von einem ukrainischen Künstler, der sich inzwischen der Armee angeschlossen hat.

Obwohl sie sich qualifiziert hatten, traten die beiden zur Kür am Samstag nicht mehr an, weil sie keine Zeit mehr hatten, ihr Programm zu ändern. Beide betreuten zudem den 20 Jahre alten Läufer Iwan Schmuratko aus Kiew, der sich ebenfalls auf Umwegen zur WM durchgekämpft hatte.

Im Kurzprogramm lief auch er in einem schlichten blauen T-Shirt, ergänzt um ein blau-gelbes Herz, und qualifizierte sich knapp für die Kür. Am Ende wurde er Letzter, doch das war nebensächlich. „Es war heute nicht schwer zu laufen“, sagte er. „Schwer ist es, eine Nachricht zu bekommen, dass ein Freund oder jemand aus deiner Familie ermordet wurde oder tot ist. Oder du findest ihn nicht.“