Ukraine bei den Paralympics : „Jeder Athlet trägt Leid in sich“

Herr Suschkewitsch, trotz der furchtbaren Situation in Ihrer Heimat präsentiert sich Ihre Mannschaft bei den Paralympics äußerst erfolgreich. Kann man sich in solch schweren Zeiten überhaupt über den Erfolg freuen?

Es geht mehr darum, dass jeder Bürger der Ukraine, der Opfer dieses dezimierenden Kriegs geworden ist, seinen Beitrag leistet und ein Zeichen gegen dieses Unrecht setzt. Sei es in der Heimat oder wie wir hier in Peking. Wir haben hier das getan, was uns möglich war.

Bei bisher 19 Medaillen eine außergewöhnliche Leistung.