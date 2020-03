Biathlet Martin Fourcade : Ein Traum-Ausstand für den König der Skijäger

Ein schöneres Karriereende ist kaum denkbar: Martin Fourcade gewinnt zehn Jahre nach seinem ersten Weltcupsieg in Kontiolathi an selber Stätte auch sein letztes Rennen. Nur den Sieg im Gesamtweltcup verpasst er denkbar knapp.

Was für eine Ende der vielleicht bemerkenswertesten Karriere im Biathlon: Martin Fourcade hat in Kontiolathi genau an jener Stelle, an der er auf den Tag genau vor zehn Jahren sein erstes Weltcup-Rennen gewonnen hatte, auch sein letztes Rennen gewonnen. Fourcade, der als Zweiter hinter dem Sprint-Sieger Boe in das Verfolgsrunnen über 12,5 Kilometer gestartet war, sicherte sich den Sieg in einer Zeit von 31:25,4 Minuten.

Auf seinen letzten Kilometern wurde der Franzose von zwei Landsleuten eskortiert, Emilien Jaquelin und Quentin Fillon Maillet belegten die Ränge zwei und drei. Auf Rang vier lief Johannes Thingnes Boe ins Ziel, was für den Norweger eine Punktlandung war: Er sicherte sich damit denkbar knapp vor Fourcade den Weltcup-Gesamtsieg. Fourcade verpasste damit den Gesamtsieg um zwei Punkte, er wird es angesichts von sieben Gesamterfolgen in den vergangenen zehn Jahren sowie 79 gewonnenen Rennen verkraften.

Bester Deutscher im Jagdrennen wurde am Samstag Sprint-Olympiasieger Arnd Peiffer als Fünfter, Benedikt Doll wurde 19. Damit beenden die Deutschen die Saison mit sechs Einzel-Podestplätzen im Weltcup, den einzigen Saisonsieg fuhr Doll ein.

Das Jagdrennen beendet die Saison, nachdem am Freitag wegen der Coronavirus-Pandemie die beiden Mixed-Staffeln am Sonntag gestrichen wurden. Bereits in der Vorwoche war das eigentliche Weltcup-Finale in Oslo ersatzlos gestrichen worden. In Finnland wurden die Rennen zudem ohne Zuschauer ausgetragen.