Saisonhöhepunkt der Langläufer : Tour ohne Schwung

Kein Olympia, keine Weltmeisterschaft – das ist eigentlich ein Jahr wie gemacht für die Tour de Ski. Sonst ist so mancher Star der Langlaufszene der kräftezehrenden Mehr-Etappen-Reise entweder ganz fern geblieben oder hat sich vorzeitig verabschiedet, um vor dem Großereignis nicht alle Körner zu verschleudern. Diesmal ist die Tour der Saisonhöhepunkt, jedenfalls für die meisten.

Mit dem berühmt-berüchtigten Finale am 5. Januar, dem Schlussanstieg hinauf zur Alpe Cermis: 3,7 Kilometer lang, 425 Höhenmeter, mit drei 28 Prozent steilen Passagen, diesmal als Massenstart ausgetragen. Eine Tortur nach den sechs Wettkämpfen an drei Stationen zuvor. Lenzerheide in der Schweiz macht an diesem Samstag mit den Massenstarts den Anfang, dann stehen die italienischen Etappenorte Toblach und Val die Fiemme auf dem Fahrplan.

Doch die Tour, die von ihren „Erfindern“, dem Schweizer Jürg Capol und dem Norweger Vegard Ulvang, einst in Anlehnung an die Tour de France in der Sauna „erfunden“ worden ist, hat nie auch nur annähernd einen Status erreicht wie etwa die Vierschanzentournee. Das liegt zum einen an der fehlenden Tradition, andererseits reißen sich auch die Wintersportorte zwischen Weihnachten und Dreikönigstag nicht gerade um solche Events. Ausgebucht sind sie da ohnehin. „Zu der Zeit vermieten die Hotels ihre Zimmer lieber für zwei Wochen an Urlauber als an zwei Tagen an Sportler“, sagte Andreas Schlütter, der Sportliche Leiter im Deutschen Skiverband (DSV), der dpa. Da muss man flexibel sein. Für die Rennen rund um Silvester in Toblach wohnt das deutsche Team 15 Kilometer vom Wettkampfort entfernt.

An der Quartierfrage ist es aber nicht gescheitert, dass bei der 14. Auflage der Tour de Ski, die einst in Oberhof/Thüringen ihren Anfang nahm, diesmal überhaupt kein deutscher Gastgeber dabei ist. Oberstdorf, ansonsten fest im Tour-Programm verankert, steht wegen der für die Nordische Ski-WM 2021 anstehenden Umbauten und Belastungen weder in diesem noch im nächsten Winter zur Verfügung. Für 2022 hat man allerdings schon den Finger gehoben, aber dann steht wieder Olympia an, zumal die Winterspiele in Peking ungewöhnlich früh, am 4. Februar, beginnen. Da wird mancher die Tour Tour sein lassen.

Aber selbst in diesem Großereignis-freien Winter sieht man beim DSV die Tour de Ski nicht als Saisonhöhepunkt an. Teamchef Peter Schlickenrieder hat die Heim-WM 2021 schon fest im Blick. Deshalb sind die Weltcups in Lahti und Oslo Ende Februar und Anfang März ein besserer Gradmesser, weil sie genau ein Jahr vor Oberstdorf liegen und damit wertvolle Hinweise in Sachen Belastungssteuerung liefern.

Die zwölf deutschen Skilangläufer gehen deshalb auch ohne konkrete Ziele in die Tour 2019/20. Schlickenrieder spricht von „allgemein ansprechenden Einzelleistungen“ bei den Männern, und „guten Leistungen vor allem in den Spezialdisziplinen bei den Mädels“. Bäume ausgerissen haben sie bislang ohnehin nicht. Victoria Carl auf 24. Rang und Lucas Bögl als 34. des Gesamt-Weltcups stehen noch am besten da. Keine Frage, dass die Favoriten auf den Tour-Sieg aus Norwegen kommen: Therese Johaug und Johannes Kläbo.