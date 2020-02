Eishockey in Amerika : Die völlig verrückte Geschichte von David Ayres

Verrücktes Debüt in der NHL: Normalerweise fährt David Ayres in Toronto die Eismaschine. Nur selten trainiert der 42-Jährige beim Eishockeyteam der Maple Leafs mal mit, wenn noch ein Goalie gebraucht wird. Und eigentlich wollte Ayres am Samstag (Ortszeit) einen gemütlichen Abend als Fan verbringen. Doch am Ende erlebte er als sogenannter „Notfalltorhüter auf Abruf“ sein Profi-Debüt im Trikot des Gegners – der Carolina Hurricanes.

Durch den 6:3 (0:1, 4:2, 2:0)-Auswärtserfolg wurde Ayres der älteste Schlussmann in der Geschichte der nordamerikanischen Eishockey-Liga, der sein erstes Hauptrundenspiel gewann. „Es war unglaublich und wild“, sagte er. „Obwohl ich im gegnerischen Team war, haben mich die Fans in Toronto gefeiert. Das Team und alle Fans waren großartig zu mir.“

Zu Beginn des Spiels saß er gemeinsam mit seiner Ehefrau noch auf der Tribüne, als zunächst Carolinas Starttorwart James Reimer verletzt vom Eis musste. Ayres ging daraufhin schon einmal in die Kabine und bereitete sich auf den möglichen Ernstfall vor. Dieser trat im zweiten Drittel ein, denn Carolinas Ersatztorwart Petr Mrazek musste nach einer Kollision mit Torontos Kyle Clifford ebenfalls ausgewechselt werden. Und Ayres musste tatsächlich aufs Eis.

Die ersten beiden Schüsse ließ er noch passieren, danach glänzte er aber mit acht Paraden und erlebte einen wohl unvergesslichen Abend. „Es war großartig. Ich hatte die Zeit meines Lebens da draußen“, sagte Ayres. Laut Liga-Statuten muss das Heim-Team für solche Situationen einen Notfall-Goalie stellen, der beiden Mannschaften auf Abruf zur Verfügung steht. Der überglückliche Ayres kassierte die üblichen 500 Dollar Einsatzprämie, auch sein Trikot darf er zur Erinnerung an diesen wundersamen Abend behalten.

Eishockey-Superstar Alexander Owetschkin erzielte derweil in der NHL das 700. Tor seiner Karriere. Der 34-Jährige ist damit erst der achte Spieler, der in der amerikanischen Liga diesen Meilenstein erreicht hat. Owetschkin traf für die Washington Capitals in der 45. Minute zum zwischenzeitlichen 2:2 gegen die New Jersey Devils. Sein Tor konnte die 3:2-Niederlage am Ende aber nicht verhindern.

Bei seinem Treffer riss Owetschkin die Arme hoch, mehrere Mannschaftskollegen stürmten auf das Eis, um ihm zu gratulieren. Owetschkin hatte zuvor in fünf Spielen in Folge kein Tor erzielt, bevor er am vergangenen Donnerstag gegen Montreal seinen 699. Treffer erzielte. Rekordhalter der Liga ist die kanadische Eishockey-Legende Wayne Gretzky mit 894 Treffern in der regulären Saison ohne Playoffs.