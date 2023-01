Hahnenkamm-Abfahrt in Kitzbühel : „Nur sauer, dass du so ein Depp bist“

Wenigstens einmal an diesem Wochenende leuchtete das Ergebnis-Tableau ganz nach den Vorstellungen des deutschen Skiverbandes auf: Romed Baumann fuhr Bestzeit und verdrängte seinen Teamkollegen Josef Ferstl auf Rang zwei. „Ausschneiden und aufkleben“ empfahl der Stadionsprecher des Hahnenkammrennens den deutschen Nachbarn ein wenig spöttisch.

Es waren zu diesem Zeitpunkt aber auch erst drei Läufer im Ziel. Und schon zwei Minuten später war der schöne Schein dann auch dahin. Der Amerikaner Travis Ganong kam mit einer guten halben Sekunde Vorsprung auf Baumann ins Ziel. Aus der Traum vom Überraschungscoup in der Königsdisziplin, die diesmal bei Schneetreiben und schlechter Sicht unter besonders schwierigen Bedingungen zu absolvieren war.

„Ein bisschen mehr am Limit“

Sieger des offiziellen Hahnenkammrennens am Samstag wurde schließlich der Norweger Aleksander Aamodt Kilde (1:56,90), der am Vortag bei der Ouvertüre an gleicher Stelle noch fast im Fangzaun gelandet war. Diesmal fand der Führende des Abfahrtsweltcups bei seinem siebten Saisonsieg im zwölften Speedrennen wieder von Start bis Ziel die Ideallinie, ließ sich auch von seiner angebrochenen Hand nicht sichtbar beeinträchtigen und gewann mit deutlichem Vorsprung vor dem schon 42 Jahre alten Franzosen Johan Clarey (+0,67 Sekunden) sowie Ganong (+0,95).

Für Baumann (+1,52) und Ferstl (+1,56) reichte es letztlich zu den Plätzen acht und elf, was nach den Enttäuschungen des Vortags, als sie die Plätze 32 und 49 belegten, eine Genugtuung darstellte. Er habe sein Vorstellung vom Freitag analysiert, sagte der 37 Jahre alte Baumann, und herausgefunden, dass er „im oberen Hausberg einen Sommerweg gefahren“ sei: „Das hab ich heute umgestellt.“ Er fuhr „bisschen mehr am Limit“ – prompt erschien das Resultat brauchbar.

Ganz und gar nicht zufrieden war dagegen Thomas Dreßen, der wutschnaubend den Zielraum erreichte und schon von weitem den Eindruck vermittelte: „Bitte nicht ansprechen!“ Dreßen zerrte sich den Helm vom Kopf und schleuderte ihn mit Wucht zu Boden, dass der Schnee spritzte. Und bei der Art und Weise, wie er sich seinen Rennanzug vom Leibe riss, musste man das Schlimmste für das Textil fürchten – doch die Nähte hielten.

Dreßen, der am Vortag nach Rang 13 noch vom Genuss am Skifahrens geschwärmt hatte, war diesmal nach einem vermeidbaren Fahrfehler im Neuschnee gestürzt und musste das Rennen aufgeben. Anschließend war er „nur sauer, dass du selber so ein Depp bist“. Nach wenigen Minuten des Durchschnaufens war der 29-Jährige dann aber bereit zur Analyse in eigener Sache: „Es ist nicht gut losgegangen“, rekapitulierte er seine Fahrt. „Im U-Hackerl“ habe er einen Schlag erwischt, „der hat mich schon rausgebracht“. Auch die Ausfahrt im Steilhang war nicht optimal. Er wollte eine engere Linie fahren, stand aber im Ansatz nicht „sauber drüber“. In der „alten Schneise“ wollte er schließlich „bisschen mehr über den Innenski fahren“ – „die Schläge hab ich nicht gesehen“. Prompt rutschte er weg, „und dann war's eh schon vorbei“.

Neben seiner Selbstkasteiung reklamierte Dreßen auch die „nicht optimale Sicht“ und äußerte sich zudem sauer über die Jury, weil sie den Start nicht nach unten verlegt hatte. Auch hätte etwas mehr Farbe auf der Piste nicht geschadet, um die Streckenbegrenzung zu markieren. Andreas Sander, am Vortag 15., belegte diesmal den 19. Platz.

Nach acht Abfahrten und vier Super-G-Rennen stehen die deutschen Speedfahrer damit weiterhin ohne Podestplatz da. Sanders fünfter Platz beim Super in Lake Louise Ende November bleibt das beste Saisonergebnis. Baumann und Ferstl waren je einmal Sechste Anfang Dezember in Beaver Creak sowie Gröden. Der zuvor mehrfach verletzte und zweieinhalb Jahre pausierende Dreßen hat einen achten Rang in der Abfahrt von Lake Louise vorzuweisen.

Für die WM im Februar in Meribel und Courchevel sind somit alle vier schon lange qualifiziert, auf der Suche nach den Gründen für die verlorene Zeit tappen sie weiterhin im Dunkeln. Auch Cheftrainer Christian Schwaiger konnte noch keine stimmige Analyse liefern, warum nach dem durchaus vielversprechenden Saisonauftakt zuletzt wenig zusammenlief. Am Material liege es eher nicht, vielmehr an unterschiedlichen Problemen der einzelnen Fahrer. „Jeder ist individuell in Technik und Fahrstil“, sagte Schweiger: „der gleiche Plan für alle funktioniert nicht“.

Da die für das kommende Wochenende geplante Schussfahrt in Garmisch wegen Schneemangels ausfällt, war Kitzbühel zugleich die Generalprobe für die WM-Abfahrt am 12. Februar. Im Super-G gibt es dagegen noch zwei Rennen. Beide finden kommendes Wochenende in Cortina d’Ampezzo statt, was für die deutschen Skifahrer durchaus ein guten Omen darstellen mag. Dort waren Sander und Baumann vor zwei Jahren zu zwei unerwarteten WM-Silbermedaillen in Abfahrt und Super G gerast.

Und auch aus Kitzbühel gibt es wenigstens zwei gute Nachrichten mitzunehmen. Baumann erklärte, er habe schon vorher gewusst, „dass mein Skifahren nicht schlecht ist“. Und wenn alles zusammenpasse, könne er noch immer um einen Podiumsplatz mitfahren. Und Thomas meinte, man müsse sich um seine Gesundheit keine Sorgen machen: „Natürlich gibt‘s was Besseres, als auf die linke Hüfte draufzufallen, die mir eh schon weh tut – aber es geht schon.“ Und: „Der Helm ist noch ganz.“