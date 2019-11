Abfahrtssieg in Lake Louise : Sensationelles Comeback von Dreßen

Im Moment seiner sensationellen Rückkehr auf den Abfahrtsthron dachte Thomas Dreßen zuerst an seine Liebste. „Biggi, danke!“, rief er nach seinem Husarenritt auf der „Men's Olympic“ zum völlig überraschenden Triumph bei seinem Comeback-Rennen in die TV-Kamera – und Freundin Birgit dürfte sich zu Hause mit ihm gefreut haben.

„Dass es so läuft, hätte ich mir nicht gedacht, das ist ein Wahnsinn“, sagte Dreßen völlig überwältigt von seinem unerwarteten Coup in Lake Louise im ORF: „Es muss viel zusammenpassen, die kleinsten Fehler sind fatal. Mir ist heute alles perfekt aufgegangen.“ Und das auf den Tag genau ein Jahr nach seinem schlimmen Sturz in Beaver Creek in den Vereinigten Staaten, wo er sich schwer am Knie verletzte und unter anderem das Kreuzband riss (Dreßen: „Es war alles kaputt“).

Doch Dreßen fuhr beim ersten Saisonrennen in der Königsdisziplin in den kanadischen Rocky Mountains so souverän zu seinem dritten Weltcupsieg nach Kitzbühel und Kvitfjell, als wäre er nie weggewesen. Drei Weltcup-Abfahrten wie jetzt der 26 Jahre alte Mittenwalder hatte zuvor noch kein deutscher Skirennläufer gewonnen. Doppel-Olympiasieger Markus Wasmeier kam wie Josef Ferstl senior auf zwei Erfolge.

Dabei war es Dreßen in den Tagen vor dem Rennen „gesundheitlich nicht so berauschend“ gegangen, wie er berichtete, er hatte sich „ein bisschen angeschlagen und krank“ gefühlt. Das Knie, das in den vergangenen Monaten immer wieder gezwickt hatte, hielt jedoch. Seine erste Trainingsfahrt am Donnerstag habe trotzdem „noch nicht viel mit Rennfahren zu tun gehabt“, bekannte er. Vom Speed her habe er allerdings gleich gewusst, „dass es halbwegs passt“. Halbwegs? Naja.

Bei traumhaften Bedingungen mit Sonnenschein bei Temperaturen von 13 Grad unter Null meisterte Dreßen alle Schlüsselstellen ohne Probleme. Sein Vorsprung auf den Zweiten, Super-G-Weltmeister Dominik Paris aus Südtirol, betrug hauchdünne 0,02 Sekunden. Zeitgleich Dritte wurden die Schweizer Carlo Janka und Beat Feuz (+0,26). Im Ziel riss Dreßen die Arme in die Luft und schrie seine unbändige Freude heraus, dann folgte der Dank an seine „Biggi“.

Josef Ferstl (Hammer/1,43) zeigte trotz seiner Handverletzung eine ordentliche Fahrt und belegte nach 45 Startern Rang 14. Direkt hinter ihm platzierte sich der gebürtige Österreicher Romed Baumann (Kiefersfelden/1,46) in seinem ersten Rennen für den Deutschen Skiverband. Andreas Sander (Ennepetal/2,28), der wie Dreßen nach einem Kreuzbandriss zurückkam, schaffte es nicht unter die besten 30.

Den großen Rückstand in Killington quittierte Viktoria Rebensburg derweil mit einer ungläubigen Geste und einem kurzen Kopfschütteln. Schon auf die Zweitplazierte Federica Brignone fehlten ihr im Ziel 0,72 Sekunden, auf deren italienische Landsfrau und Siegerin Marta Bassino war es am Samstag beim Riesenslalom fast eine Sekunde. Ganz offensichtlich zu viel für den Geschmack von Deutschlands bester Skirennfahrerin, der auch auf Rang drei und Olympiasiegerin Mikaela Shiffrin aus den Vereinigten Staaten noch 0,69 Sekunden fehlten.

Mehr zum Thema 1/

Einen Monat nach dem enttäuschenden 13. Platz beim Saisonstart in Sölden konnte Rebensburg auch mit ihrem zweiten Weltcup-Auftritt dieser Saison nicht zufrieden sein. In den vergangenen Wochen hatten sie Rückenbeschwerden in der Vorbereitung eingeschränkt. Auf der wegen zu viel Wind im oberen Streckenteil verkürzten Strecke in den Vereinigten Staaten lieferte sie im ersten Durchgang eine deutlich bessere Leistung ab als noch auf dem Gletscher in Österreich. Rang sechs war eine gute Ausgangslage, auf die Podestplätze fehlten nur 0,16 Sekunden.

Doch vor den vielen Zuschauern im amerikanischen Bundesstaat Vermont konnte sie ihre Qualitäten im Finale nicht ausspielen und muss nun bis zum 17. Dezember in Courchevel warten, ehe sie in ihrer Paradedisziplin den ersten Podestplatz anpeilen kann. In der kommenden Woche geht es für sie in Lake Louise um Punkte in Abfahrt und Super-G. Zufriedener sein konnte Marlene Schmotz, die sich im zweiten Durchgang um vier Plätze verbesserte und am Ende einen guten 21. Rang belegte. Lena Dürr hatte die Qualifikation für das Finale verpasst.