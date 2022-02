Slalom in Garmisch : Straßers Plan geht auf

Der Spezialist für aussichtslos erscheinende zweite Durchgänge schlägt wieder zu: Der Münchner Skirennläufer Linus Straßer bewegt sich am Gudiberg nahe an der Perfektion.

Linus Straßer hatte sich schon damit abgefunden, das Heimrennen mit einem zwiespältigen Gefühl zu verlassen. Mit drei der vier Durchgänge bei den beiden Weltcup-Slaloms in Garmisch-Partenkirchen am Wochenende haderte er, weil gute Abschnitte dabei waren, aber eben auch Fehler. Der vierte war dann nahezu perfekt, er katapultierte den Münchner Skirennläufer am Sonntag von Platz 16 noch auf das Podest – als Dritter nach Rang sechs am Samstag.

„Es ist genau der Plan aufgegangen, den ich mir vorgenommen habe“, sagte Straßer. Da ahnte er allerdings noch nicht, dass das reichen würde, um vor heimischem Publikum bei der Siegerehrung dabei zu sein. Denn der Plan vieler anderer Slalomläufer ist im Finale auf der anspruchsvollen Piste nicht aufgegangen. Unter anderem schieden im Finale die drei Schnellsten des ersten Durchgangs aus.

Salarich stiehlt Straßer die Show

Ein wenig wurde aber sogar Straßer die Show gestohlen – von einem Spanier, der bis zu diesem Wochenende nicht einmal größeren Ski-Enthusiasten ein Begriff war: Joaquim Salarich stand weder am Samstag noch am Sonntag auf dem Siegerpodest, schaffte es aber mit den Plätzen acht und sieben zum ersten Mal in seiner doch schon ein paar Jahre dauernden Karriere unter die besten Zehn. Mit seiner Freude darüber, die Herzlichkeit, mit der er jedem seiner Konkurrenten gratulierte, nahm er die Zuschauer am Gudiberg für sich ein.

Ein wenig steht die Geschichte von Salarich auch für das Weltcup-Geschehen nach einem Großereignis. Die Olympischen Spiele in Peking waren der Saison-Höhepunkt, was hinterher kommt, ist für viele nur noch Zugabe. Für jene jedenfalls, für die es noch um Kristallkugeln geht oder eine gute Platzierung als Trostpflaster für eine verpasste Medaille. Für die anderen ist es eine Energieleistung, zu der nicht mehr jeder bereit ist, bereit sein kann.

Slalom-Olympiasieger Clement Noel aus Frankreich schied in beiden Slaloms am Gudiberg aus. Ebenso Weltmeister Sebastian Foss-Solevaag aus Norwegen, Dritter von Peking. Der Österreicher Johannes Strolz, bei den Winterspielen mit zweimal Gold und im Slalom mit Silber ausgezeichnet, beendete nach Rang vier am Samstag den Torlauf am Sonntag nicht. Für Henrik Kristoffersen, an beiden Tagen der Schnellste, waren die Siege zumindest eine Genugtuung, auch für den Zweiten Dave Ryding, der Brite war in Peking wie der Norweger leer ausgegangen. Kristoffersen übernahm mit seinen Triumphen die Führung im Slalom-Weltcup, Straßer rückte auf den dritten Platz vor.

Neureuther nicht in WM-Bewerbung eingebunden

Das Podest vor heimischem Publikum, sagte Straßer, „war extrem cool und extrem wichtig für die Leute“ – für den Veranstalter, der den Weltcup an diesem Wochenende noch einmal nutzen wollten, um sich für die Ausrichtung der alpinen WM 2027 zu empfehlen. Die Werdenfelser hatten den bayerischen Innenminister Joachim Herrmann eingeladen, der fand, dass es „in Sachen Nachhaltigkeit eine Spitzenbewerbung“ sei. Allerdings ist dies kein Alleinstellungsmerkmal. Auch die Konkurrentin Crans-Montana in der Schweiz und Soldeu in Andorra können für Weltcups und damit auch für eine WM taugliche Pisten vorweisen. Lediglich das schwedische Narvik müsste da noch etwas mehr nacharbeiten.

Die dreimalige Olympiasiegerin Maria Höfl-Riesch, die als Botschafterin fungiert, durfte über ihre WM-Erfahrungen 2011 berichten. Und Thomas Dreßen davon, dass er davon träumt, 2027 auf der Kandahar um Medaillen kämpfen zu können. Der beste deutsche Abfahrer ist nach seiner Knieoperation zurück im Skitraining, verzichtet aber schweren Herzens auf ein Comeback noch in diesem Winter. „Es juckt mich gewaltig“, gab er zu. Aber es passe „von der Planung nicht rein.“

Ein wenig mag verwundern, dass das Organisationskomitee nicht den derzeit vermutlich bekanntesten und auch in der Ski-Welt beliebtesten Sohn des Ortes einbindet. Felix Neureuther wäre prädestiniert, das Gesicht der Bewerbung zu sein, aber „wenn ich so eine Botschafter-Rolle übernehme, will ich Dinge selbst mit anpacken, verändern und beeinflussen können. Und so wie das gerade auch im Organisationskomitee ausschaut, habe ich das Gefühl, dass es nicht so wäre“, sagte der Fernseh-Experte in der ARD. Es laufe noch wie „vor 20, 30 Jahren“. Tatsächlich werden Garmisch-Partenkirchen hinter vorgehaltener Hand keine großen Chancen im Kampf um die WM 2027 eingeräumt. Selbst Sportdirektor Wolfgang Maier klang zuletzt etwas skeptisch. Ohne politischen Einfluss gehe es nicht, sagte er am Rande des Frauen-Weltcups Ende Januar und fand: „Beim Politischen sind wir manchmal ein bisschen zu brav.“ Ganz anders als Straßer bei seinem finalen Lauf auf dem Gudiberg.