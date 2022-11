Kilde als Leader der Norweger : Mit Skiern an den Füßen geboren

„Wenn ich kein Skifahrer wäre“, sagt Aleksander Aamodt Kilde: „dann Fußballspieler – ganz sicher!“ Bis 15 kickte der Junge aus Bærum in Süd-Norwegen mit Leidenschaft – auch mit einigem Talent, wie er sich mit einem Lachen selbst bestätigt. Von seinem Körperbau zu schließen, ähnelte er wohl seinem Landsmann Erling Haaland: wuchtig und durchsetzungsfähig. Den Vergleich lässt das 90 Kilo schwere Kraftpaket allerdings nicht gelten: „Wenn ich ein Typ wie Haaland wäre, säße ich nicht hier“, scherzt er beim Atomic Media Day. Doch auch ohne Ball entwickelte sich Kildes Sport-Karriere rasant. Und je steiler es auf Alpin-Skiern bergab ging, desto steiler ging es mit seiner Erfolgsbilanz bergauf.

Kilde ist ein Speed-Spezialist. 13 Weltcupsiege hat der Junge von der „Lommedalens Sportmannschaft“ in seiner Vita stehen, allesamt in Abfahrt und Super-G. Im vergangenen Winter gewann er beide Kristallkugeln als Saisonbester. Und mit entsprechendem Anspruch startet der 30-Jährige nun auch in die neue Session der Schussfahrer, die nach den klimabedingten Absagen der Ende Oktober in Zermatt geplanten Ouvertüre nun in Lake Louise (Kanada) beginnt.

Einer Abfahrt am Freitag (20.30 Uhr bei Eurosport) sollen zwei Super-G am Wochenende folgen und Kilde lässt keinen Zweifel an seinem Anspruch: „Mein Ziel ist es, Rennen zu gewinnen.“ Er schielt auf einen Erfolg im Gesamt-Weltcup, den er im abgebrochenen Corona-Winter 2020 schon einmal für sich entscheiden konnte. 2021 vermasselte ihm ein Kreuzbandriss alle Chancen. In der vergangenen Saison schloss er als Zweiter ab – allerdings mit gehörigem Abstand zum Schweizer Alleskönner Marco Odermatt.

Gute Arbeit trägt glänzende Früchte

Bei allem Ehrgeiz und Erfolgsstreben ist Kilde grundsätzlich glücklich, überhaupt als Skiläufer sein Leben gestalten zu können. „Es gibt in Norwegen viele Menschen, die dir die Möglichkeit geben, zu tun, was immer du tun möchtest“, sagt er. „Wir sind wirklich privilegiert“, sagt Kilde.

Bei den beiden jüngsten Olympischen Winterspielen schnitt das norwegische Team jeweils als erfolgreichste Nation vor Deutschland ab – und das, obwohl das Land gerade mal 5,5 Millionen Einwohner zählt. „Wir sind mit Skiern an den Füßen geboren“ heißt ein gängiges Bonmot zwischen Oslo und Nordkap. Und sie haben ein intaktes Vereinssystem mit mehr als eintausend Skiklubs bis in die entlegensten Provinzen, in denen ehrenamtliche Trainer rund fünf Millionen Stunden pro Jahr leisten.

Lohn der Arbeit: 32 der 37 norwegischen Medaillen in Peking, darunter 15 von 16 Goldenen, wurden auf Skiern gewonnen – von Biathlon über Langlauf bis Freesytle. Schon in Pyeongchang war es ähnlich. Kilde selbst steuerte zwei der vier Alpin-Medaillen bei, Silber in der Kombination und Bronze im Super-G.

Norwegen ist nicht nur im Winter erfolgreich

Doch norwegische Erfolge beeindrucken die Sportwelt nicht nur im Winter. Leichtathlet Karsten Warholm gewann seit 2017 fünf Titel über 400 Meter Hürden, verbesserte zweimal den Weltrekord. Mittelstrecken-Olympiasieger Jakob Ingebrigtsen triumphierte zuletzt bei der EM in München über 1500 und 5000 Meter. Im Golf mischt Viktor Hovland die Szene auf, im Tennis stürmt der 23-Jährige Casper Ruud bis ins Finale der ATP-WM. Und im Beachvolleyball sind seit Jahren Anders Mol und Christian Sörum das Maß des Spiels

„Es muss am speziellen Wasser liegen“, scherzt Kilde über die Gesamtbilanz. Auf die Nachfrage, ob es vielleicht eher das Öl als Schmiermittel gewesen sei, bekennt er: „Guter Punkt, sehr guter Punkt – vielleicht liegt es mehr am Öl als am Wasser.“ Der staatliche norwegische Ölfonds umfasst ein Volumen von rund 800 Milliarden Euro – mehr als 160.000 Euro pro Einwohner. Das Brutto-Inlandsprodukt lag 2020 bei 67.325 Euro, damit gut 40 Prozent über dem EU-Durchschnitt – und auch weit über jenem in Deutschland (46.216).

„Aber wir nutzen die Möglichkeiten auch“, betont Kilde und macht deutlich, dass Erfolg nicht nur von äußeren Bedingungen abhängig ist: „Du hast immer die Entscheidung im Leben, was du daraus machst.“ Um sein Können bestmöglich umzusetzen, begann er diesen Sommer schon im August mit Gletschertraining in Norwegen, zog dann weiter nach Chile und trainierte mit seiner Freundin Mikaela Shiffrin schließlich in den Alpen. Seinen Wohnsitz hat er längst nach Österreich verlegt, um seiner zum Beruf gewordenen Leidenschaft folgen zu können.

„Ein Athlet zu sein, ist harte Arbeit“

Kildes Vorbilder sind legendär: Die heute 51 Jahre alten Lasse Kjus (16 Medaillen bei Großereignissen) und Kjetil Andre Aamodt (fünfmal Weltmeister, viermal Olympiasieger) entnervten schon in den 1990er und 2000er Jahren als „Wikinger“ mit ihren Zwei-Mann-Teams die zahlenmäßig deutlich überlegenen Österreicher und Schweizer. Später fuhren Aksel Lund Svindal (39) und Kjetil Jansrud (37) als konkurrierende Freunde an die Weltspitze, nun ist Kilde der Leader – und neue Nachwuchskräfte drängen längst nach: Lucas Braathen und Atle Lie McGrath (beide 22) gelten als kommende Siegfahrer – allerdings in den technischen Disziplinen.

Kilde betont, bei aller Freude: „Ein Athlet zu sein, ist harte Arbeit“. Natürlich habe man das Öl, und somit den Wohlstand. Seine Heimat Bærum gilt als eine der reichsten und exklusivsten Gemeinden Norwegens. „Doch der Spirit, die Leidenschaft und die Motivation für den Sport kommen obendrauf.“

Das einzige, was zum sportlichen Glück fehlt, wäre eine Teilnahme Norwegens an der aktuellen Fußball-WM gewesen. Da hätte in der Qualifikation wohl doch ein Kilde neben Haaland im Sturm gut getan. Andererseits wurde in Oslo ernsthaft erwogen, die WM in Qatar zu boykottieren – denn die Norweger versuchen bei allen Erfolgen ja auch noch moralisch Weltklasse zu sein.