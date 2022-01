Der Snowboardstar ist zurück : König Shaun zum Fünften

Der König, lange verschollen, ist zurück. Shaun White, die Ikone des Freestyle-Snowboardens, Olympia-Sieger in der Halfpipe 2006, 2010 und 2018, hatte sich auf die Schnelle bei den Laax Open eingeschrieben, dem Höhepunkt der Saison in Europa. Es ging um die Qualifikation für die Olympischen Spiele in Peking. White kämpfte um einen Platz im amerikanischen Team, den er eine Woche zuvor in Mammoth Mountain noch verpasst hatte.

Der mittlerweile 35 Jahre alte Großmeister der Halfpipe-Artisten war, von einer Corona-Erkrankung frisch genesen, nach Mammoth gereist, und hatte noch die Nachwirkung des Virus in sich. Und wer jemals eine Superpipe aus Eis und Schnee gesehen hat, ein Ungetüm von sechseinhalb Metern Höhe, der wird verstehen, warum sich White seiner Gesundheit zuliebe aus dem Wettkampf in Kalifornien zurückzog.