Mehr Flüge ins Grüne : Wird Skispringen zum ganzjährigen Extremsport?

Schnee beim Skispringen? Gibt es bei dieser Tournee nur noch an der Schanze. Philipp Raimund, der hoffnungsvolle Newcomer des Deutschen Skiverbandes, spricht aus, was viele im Tross denken. „Das ist sehr, sehr traurig – egal, an welcher Station.“ Auftakt in Oberstdorf: alles grün. Neujahrsspringen in Garmisch-Partenkirchen: alles grün. Bergiselspringen in Innsbruck: alles grün. Und auch beim Finale in Bischofshofen: alles grün.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Das Wetter spielt verrückt, der Winter ist (noch) nicht da, die Temperaturen pendeln sich teilweise im zweistelligen Bereich ein. „Wir sind doch eigentlich ein Wintersport“, sagt der 22 Jahre alte Raimund und zuckt mit den Schultern. „Früher oder später wird es unsere Zukunft werden, dass wir in Eisspuren fahren und auf Matten landen, weil wir irgendwann keinen Schnee mehr haben.“