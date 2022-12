Klassiker im Skispringen : Wann gewinnt wieder ein Deutscher die Vierschanzentournee?

Zeit zum Fliegen. Zeit zum Staunen. Zeit, dass sich der Wind dreht. Wann endlich kommt der Goldene Adler zurück nach Deutschland? Wann endlich schafft es wieder einer der deutschen Skisprungkünstler, die Vierschanzentournee zu gewinnen? Das Warten dauert an, inzwischen im dritten Jahrzehnt. Sven Hannawald war der letzte deutsche Gesamtsieger, im Januar 2002.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur.

Es muss ja nicht gleich der vollkommene Triumph sein, vier Siege auf vier verschiedenen Schanzen. Grand Slam. Das haben bis heute lediglich Hannawald, Ryoyu Kobayashi und Kamil Stoch geschafft. Zwanzig Jahre und elf Monate liegt Hannawalds Coup zurück. 20 Jahre Warten, Hoffen, Bangen. In wenigen Tagen bietet sich die nächste Chance, den ewigen Traum eines deutschen Überfliegers real werden zu lassen. Warum ist es so schwierig? Was braucht es, um derjenige zu sein, der nach acht Wettkampfsprüngen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen in der Addition aller Wertungspunkte vorn liegt?