Skisprung-Star Eisenbichler : „Da bleibt einem die Spucke weg, Wahnsinn“

Ein Mann, ein Wort. Er hatte es versprochen, und als sich im Februar 2019 bei der Nordischen Skiweltmeisterschaft auf dem Seefelder Hochplateau die Eisenbichler-Festspiele dem Ende zuneigten, tauschte der Bayer seinen Skisprunganzug gegen zünftige Lederhosentracht und zeigte im Deutschen Haus einen Schuhplattler. Frei, beschwingt, losgelöst – so, wie Markus Eisenbichler seiner sportlichen Leidenschaft, dem Skispringen, nachgeht.

Eisenbichler ist ein Mann der Extreme. Sein Ausspruch „Sieg oder Sarg“ ist längst Kult. Soll heißen: Immer volle Pulle, immer alles geben. Prima, wenn ein Sieg dabei herauskommt. Pech, wenn es nicht wie gewünscht klappt. Rund um den Jahreswechsel soll es mit dem Skispringen ganz besonders funktionieren. Die Vierschanzentournee, das grenzüberschreitende Flugvergnügen in Oberstdorf, Garmisch-Partenkirchen, Innsbruck und Bischofshofen, wird wieder Millionen Zuschauer vor die Fernseher locken. Ausverkaufte Stadien am Schattenberg, am Gudiberg, am Bergisel und zum Finale auf der Naturschanze im Salzburger Land wird es nicht geben. Corona hat alle Pläne zunichte gemacht. Seit November sch0n, seit dem Start im Weltcup, leben die Skispringer in ihrer eigenen Blase, fliegen nationenübergreifend mit einer Chartermaschine von Ort zu Ort.