Skilangläufer Klaebo : Vom eigenen Ehrgeiz bestraft

Es sollte nur ein netter Abend mit Freunden werden, doch dann kam dem norwegischen Skilangläufer Johannes Klaebo sein ausgeprägter Ehrgeiz dazwischen. „Ich bin ein Wettbewerbsmensch, der es liebt, sich zu messen“, sagt der 23-Jährige in seinem Videoblog und hält dort wie auch bei Twitter missmutig Mittel- und Ringfinger seiner linken Hand in die Kamera: beide bandagiert: „Gestern hat mich das bestraft.“

Das Malheur geschah beim Bowling mit Freunden. Er ist nicht etwa mit dem Finger in einem Loch der Kugel hängen geblieben. Das Unglück nahm seinen Lauf, nachdem er eine Boxmaschine entdeckt hatte, berichtet der 23-Jährige in seinem Youtube-Kanal. Natürlich musste Klaebo sich mit seinen Kumpels messen: „Wer kann am Härtesten zuschlagen?“ Der dreimalige Langlauf-Weltmeister hatte schon die beste Punktzahl erzielt, doch er musste es einfach noch mal versuchen. Bei diesem Bonus-Schlag rutschte er vom Punchingball ab und traf die Kante eines Spielautomaten. Mit problematischen Folgen. Ein Knochen des Ringfingers ist gebrochen. Er muss an den Mittelfinger fixiert werden. Mindestens zehn Tage Wettkampf-Pause.

Im Langlauf-Weltcup liegt Johannes Hoesflot Klaebo derzeit mit 1222 Punkten auf dem zweiten Rang hinter dem Russen Alexander Bolschunow (1457). Die Sprintwertung führt der dreimalige Olympiasieger mit 350 Punkten vor dem Franzosen Lucas Chanavat (304) sogar an. Nun fällt er mindesten für die beiden Weltcup-Rennen am Wochenende in Falun (8./9. Februar) aus, möglicherweise aber auch in der kommenden Woche in Östersund (15./16.2.) und Are (18.2.).

Seine Hand darf Klaebo nach einer ersten ärztlichen Einschätzung bis zum 13. Februar nicht belasten, doch auch für die Zeit danach hat der Doktor ihn gewarnt, vorsichtig zu sein. Mit der Schiene um Mittel- und Ringfinger ist es auf alle Fälle ausgeschlossen, einen Skistock zu halten. Den abermaligen Gewinn des Gesamt-Weltcups nach 2018 und 2019 kann der norwegische Sprintstar somit auf einen Schlag abschreiben.

Ehrliche Einschätzung des jungen Mannes: „Das ist echt zum Kotzen und ich hätte es nicht tun sollen. Aber andererseits ist es wichtig für mich, dass ich nicht aufhöre, ein normales Leben zu führen, auch wenn ich ein Langlauf-Profi bin.“