Abfahrt in St. Moritz : Goggia gewinnt mit gebrochener Hand

In Kira Weidles Sonnenbrille spiegelte sich das Schweizer Alpenpanorama, in ihrem Gesicht der Stolz über eine grandiose Abfahrt. In St. Moritz raste die WM-Zweite von 2021 auf Rang drei, betrieb erfolgreich Wiedergutmachung für das „nicht akzeptable" Ergebnis des Vortages – und sie bescherte dem Alpin-Team des Deutschen Skiverbandes (DSV) den ersten Podestplatz der Saison.

„Ich bin heute mit einem freien Kopf an den Start gegangen“, sagte die Olympia-Vierte am Samstag in der ARD. Kaffeetrinken mit den Eltern, Spazierengehen und bisschen Yoga, also „ein Nachmittag für die Seele“, hätten ihr geholfen, den 24. Platz vom Freitag zu vergessen. „Neuer Tag, neues Glück“ – unter blauem Himmel sicherte sich Weidle bei bester Sicht das fünfte Weltcup-Podest ihrer Karriere.

„Mein Leben ist wie ein Film“

Den Sieg holte sich die italienische Ausnahmeathletin Sofia Goggia vor Ilka Stuhec aus Slowenien. Goggia hatte sich beim Rennen am Freitag die Hand gebrochen und war noch am Nachmittag in Mailand operiert worden. Am Samstag startete die 20-malige Weltcupsiegerin mit einer „Triple-Hand“, wie Goggia ihre geschwollenen Finger scherzhaft bezeichnete. Am Start spürte sie starke Schmerzen, konnte nicht anschieben und ließ den Konkurrentinnen doch keine Chance.

Den Sieg widmete sie allen Leuten, die ihr geholfen hatten: „Von den Ärzten bis hin zum Fahrer“, der sie ins Krankenhaus nach Mailand und zurück nach St. Moritz gebracht hatte. Die Olympiasiegerin von 2018 liebt das Risiko, bezahlt dafür aber häufig mit Verletzungen. Im Februar gewann sie mit angerissenem Kreuzband olympisches Abfahrtssilber in Peking.

Mit einer Verbeugung zollte Weidle ihrer italienischen Kontrahentin Respekt, dann fielen sich die Freundinnen in die Arme. „Unglaublich, nur sie kann so was, weil sie so abgezockt ist und ihren Kopf ausschalten kann“, kommentierte Weidle Goggias wilde Schussfahrt.

Mehr zum Thema 1/

Die Formkurve von Deutschlands größter Speed-Hoffnung zeigt rund zwei Monate vor der WM in Frankreich nach oben. Aggressiv, angriffslustig und mit weiten Sprüngen demonstrierte Weidle eindrucksvoll, dass an guten Tagen mit ihr zu rechnen ist.

Kilde gewinnt in Gröden

Ähnlich dominant wie Goggia raste Aleksander Aamodt Kilde in Gröden zu Tal. Der Norweger triumphierte vor dem bereits 41 Jahre alten Franzosen Johan Clarey (+0,35) und dem Italiener Mattia Casse (+0,42). Einen Tag nach dem wegen Nebels ausgefallen Super-G war Romed Baumann (+1,52) als 17. bester Deutscher. Andreas Sander belegte Platz 22 (+1,74). Josef Ferstl, am Donnerstag auf Rang sechs, wurde nur 28. (+1,89) auf der Saslong.

„Ich sehe es positiv“, sagte Baumann: „Ich weiß, dass ich weiter vorne stehen kann, wenn ich fehlerfrei runterkomme.“ Für den früheren Kitzbühel-Sieger Thomas Dreßen ist das Skijahr 2022 wegen einer Muskelverletzung beendet.