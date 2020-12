Spektakel bei Skiflug-WM : „Das fühle sich an wie Aladin auf dem Teppich“

Es ist ein Gefühl von Unendlichkeit: Markus Eisenbichler und das deutsche WM-Team lassen sich in Planica von der Faszination fürs Skifliegen tragen. Zuvor beschreibt der Mitfavorit das Besondere an diesem Wettbewerb.

Die Wunderlampe ist nicht dabei. Doch ein bisschen wie Aladin fühlt sich Markus Eisenbichler schon. Skifliegen, Weltmeisterschaft in Planica, die Königsdisziplin: „Das fühlt sich an wie Aladin, der auf seinem fliegenden Teppich umherfliegt“, sagt Eisenbichler. „Bloß, dass es irgendwann vorbei ist.“ Dabei ist es noch gar nicht losgegangen im slowenischen Tal der Schanzen. An diesem Freitag (16.00 Uhr im ZDF und bei Europsport1) wird der derzeit beste deutsche Skispringer die Großschanze runtersausen, nach dem möglichst perfekten Absprung suchen – und fliegen.

Sieben, acht, neun Sekunden lang das Gefühl von scheinbarer Unendlichkeit. „Schwerelosigkeit und Freisein“, sagte Eisenbichler in einer Videokonferenz vor der WM. „Das ist es. Während des Flugs verschwinden deine ganzen Sorgen und Ängste. Alles, was dich bedrückt.“ Einfach weg, für kurze Zeit nur – aber weg. Keine Gedanken an Corona, an die verschärften Maßnahmen, mit denen auch die Skispringer seit dem Weltcupstart vor knapp einem Monat zu tun haben. Statt in Doppelzimmern nächtigen Eisenbichler, Karl Geiger und Co. in Einzelzimmern. „Wir machen alles, was das Hygienekonzept des Deutschen Ski-Verbandes vorschreibt“, sagte Eisenbichler. „Bislang klappt es. Wir sind alle gesund.“

Eisenbichlers Form stimmt

Anders als die Kollegen aus Österreich. Dort gab es schon etliche Infektionen. Bei der Nordtour nach Finnland und Russland waren Spitzenkräfte wie Stefan Kraft, Gregor Schlierenzauer, Philipp Aschenwald und Michael Hayböck nicht dabei. Auch Cheftrainer Andreas Widhölzl hatte es erwischt. In Planica sind die Männer aus der Alpenrepublik wieder am Start – doch in welcher Verfassung? „Es geht jetzt mehr oder weniger vom Bett direkt auf eine der größten Schanzen der Welt“, verdeutlichte Schlierenzauer die Problematik der gerade erst genesenen Athleten.

Die Form von Eisenbichler stimmt. Der 29 Jahre alte Bayer ist so gut wie nie zuvor in eine Saison gestartet. Beim Weltcup-Auftakt in Polen war keiner besser als er, und auch in Finnland eine Woche später stimmte die Abstimmung. Es waren Eisenbichlers Einzel-Weltcupsiege Nummer zwei und drei. An den ersten hat der dreimalige Weltmeister besondere, spezielle Erinnerungen. Geglückt ist er ihm in Planica – beim Skifliegen. Eisenbichler hatte im Frühjahr 2019 nach seinen Flügen erst nach 238,5 und 233 Metern wieder festen Boden unter den Füßen.

Damals johlte die Menge an den Schanzen. Planica, das ist Jahr für Jahr eigentlich ein riesiges Flugshow-Fest mit Bier und Bratwürsten. Traditionell im März, wenn die Saison im Skispringen zu Ende geht und in Slowenien schon die ersten Vorboten des Frühlings zu spüren sind. Diesmal aber ist alles anders. Diesmal sind die Skispringer mit ihrer Königsdisziplin viel früher dran. Die WM, ursprünglich für März geplant, musste wegen der Corona-Pandemie auf dieses Wochenende verschoben werden.

„Fluggefühl ausspielen“

An der Faszination, die die Flüge weit jenseits der 200-Meter-Marke auslösen, hat sich nichts geändert. Auch Eisenbichlers Mannschaftskollege Pius Paschke, der wegen seiner konstant guten Leistungen schon früh die WM-Nominierung durch Bundestrainer Stefan Horngacher erhalten hatte, zeigt sich angetan. „Skifliegen war als Kind immer der Traum“, sagte der ebenso wie Eisenbichler aus Planica per Videokonferenz zugeschaltete Paschke. Mit 30 Jahren hat der Münchner spät, aber nicht zu spät den Sprung in die Weltspitze geschafft. Vor zwei Wochen, beim Weltcup auf der Schanze in Ruka (Finnland), wurde er Achter.

Eisenbichler will auf der Großschanze in Planica sein „Fluggefühl ausspielen“. Dies aber wollen andere auch. Allen voran die derzeit überragenden Norweger um den Gesamtweltcup-Führenden Halvor Egner Granerud, der unlängst im russischen Ort Nischni Tagil siegte – gefolgt von seinen Landsleuten Robert Johansson und Marius Lindvik. Eisenbichler wurde in diesem windigen Wettkampf Vierter. Karl Geiger, der Vaterfreuden entgegensieht, war nicht am Start.

Planica aber, die große Flugshow, lässt sich der Oberstdorfer Geiger nicht nehmen. „Karl ist ein ausgezeichneter Flieger“, sagte Bundestrainer Horngacher, der sich glücklich schätzen kann, gleich mehrere Spezialisten für das Skifliegen in seinen Reihen zu haben. „Du musst genug Luft unter den Ski haben“, sagte Horngacher über das Erfolgsgeheimnis. Slowenische Luft. Eisenbichler hat beste Erfahrungen damit.