Nach langer Leidenszeit : Abfahrer Dreßen vor Comeback

„Das passt dann schon!“ So schließt Thomas Dreßen seine Prognose für die Weltcup-Abfahrt an diesem Freitag (20.30 Uhr) in Lake Louise ab. Bayrisch-kernig, wie man ihn zu kennen glaubt, den Dreßen-Tom aus Garmisch-Partenkirchen, den sensationellen Kitzbühel-Sieger von einst. „Das passt dann schon“ klingt zunächst mal wie das Mantra des ewig Optimistischen, der das Zutrauen in sich und die Skiwelt noch lange nicht verloren hat, komme, was da wolle. Doch bei „das passt dann schon“ schwingt mittlerweile auch die bange Hoffnung des Gebeutelten mit, dass es endlich mal wieder gut für ihn ausgeht.

Es ist fast tausend Tage her, seit Dreßen seine bislang letzte Weltcup-Abfahrt bestritten hat: Am 7. März 2020 belegte er Rang acht in Kvitfjell, Norwegen, womit er seinen zweiten Platz im Weltcup verteidigte – vor Männern wie Matthias Mayer, dem mittlerweile dreimaligen Olympiasieger aus Österreich, und Aleksander Aamodt Kilde, dem damaligen Gesamt-Weltcupsieger aus Norwegen. Thomas Dreßen war wieder mittendrin in der Weltelite, nachdem er zuvor schon eine Saison wegen eines Kreuzbandrisses verpasst hatte.

Dreßen „in ein Loch gefallen“

Doch dann begann Teil zwei seiner persönlichen, diesmal besonders langen Leidenszeit. Vor exakt zwei Jahren, im November 2020, musste er vorzeitig aus dem Trainingslager in Copper Mountain abreisen, weil Hüftprobleme ihn so beeinträchtigten, dass er nicht mehr schmerzfrei laufen konnte, geschweige denn im Hochgeschwindigkeitsmodus Ski fahren. Zwei freie Gelenkkörper irrten in seiner Hüfte umher und sorgten für Irritationen. „Ich habe gehofft, dass man eine Operation vermeiden kann“, sagte er seinerzeit über die „blöde Situation“. Er konnte es nicht. In der gesamten nachfolgenden Saison bestritt er nur noch ein einziges Rennen, die WM-Abfahrt im Februar 2021, Platz 18.

Ein Winter später, im November 2021, traf ihn dann ein weiteres Bulletin wie ein Keulenschlag. Sein vorgeschädigtes rechtes Knie bereitete so starke Probleme, dass er abermals operiert werden musste, eine weitere Saison abzuschreiben hatte. Als Dreßen danach zu Hause saß, während die Kollegen ins Trainingslager reisten, wurde er von einer Stimmung übermannt, die er im Nachhinein als depressiven Schub identifizierte. Er sei dann schon „in ein Loch gefallen“, bekennt er. Nichts habe ihm mehr Spaß gemacht, seine Frau machte sich Sorgen, weil er so ungewohnt ruhig war. Die Furcht, ob er überhaupt noch mal Ski fahren könne, trieb ihn um.

Obwohl eine mentale Schwäche für ihn „Neuland“ war, ging Dreßen das „Problem“ aktiv an – wie eine andere Trainingsform. Dabei habe er sich erst mal darüber klar werden müssen, „dass es besser wird, wenn man daran arbeitet“. Die Unterstützung von Freunden und Familie sowie Gespräche mit einem Mentaltrainer halfen ihm aus dem Loch. Die Verbindung mit seinem einstigen Sponsor Red Bull wurde dagegen aufgelöst. Zu viel Unruhe hätten die reingebracht, erklärte Dreßen jüngst: „Wie man sieht, trinke ich wieder Wasser.“

Mehr zum Thema 1/

Schnee von gestern. Der mit fünf Weltcupsiegen erfolgreichste deutsche Abfahrer hat den Anschluss wieder geschafft. Mit mittlerweile 29 Jahren. Seinen Neustart geht er zuversichtlich an, auch wenn er im ersten Training auf der Weltcuppiste nur den 42. Platz belegte, auch wenn er bei den Fis-Rennen in Copper Mountain hinterherfuhr, auch wenn die Wetter- und Schneebedingungen in den Rocky Mountains nicht nach seinem Geschmack sind. Denn in Lake Louise war ihm schon einmal ein phantastisches Comeback gelungen. Es war am 30. November 2019, auf den Tag ein Jahr, nachdem er in Beaver Creek schwer gestürzt war und einen Kreuzbandriss erlitten hatte. Dreßen gewann das Rennen. Es passte dann schon!