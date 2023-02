Thomas Dreßen macht endlich wieder „sein Ding“ und orientiert sich nicht an anderen Fahrern. Die WM-Abfahrt ist ihm auf den Leib geschneidert. Was ist drin für Deutschlands besten Speed-Fahrer?

Als Thomas Dreßen das Ziel in Courchevel zum ersten Mal in ziemlich hohem Tempo erreichte, war er überrascht. Er habe nicht erwartet, so schnell zu sein, sagte er. Zwar sei er „schön runtergefahren, aber ohne Atom-Start. Und hier und da war es nicht so optimal.“ Dreßen gehörte beim zweiten Training für die Abfahrt bei der alpinen Ski-Weltmeisterschaft, die am Sonntag (11.00 Uhr im ZDF und bei Eurosport) stattfindet, zu den Besten.

Zwar haben Ergebnisse von Trainingsläufen keine große Aussagekraft, weil die einen Athleten fast alles geben, während andere mit dosiertem Risiko die Schlüsselstellen passieren oder vor der Ziellinie noch einen Schwung einlegen. Zu ersteren gehörte oft Christof Innerhofer aus Italien, auch am Freitag der Trainingsschnellste, zu den anderen die Favoriten Aleksandar Aamodt Kilde oder Marco Odermatt.

„Gefühl für die Geschwindigkeit“

Aber vor dem Hintergrund, dass Dreßen Anfang der Woche ein Magen-Darm-Virus ereilt hatte und er „kräftemäßig noch nicht auf der Höhe“ sei, war der Auftritt ziemlich gut. „Ich habe endlich ein Gespür bekommen für die Geschwindigkeit“, sagte er, nachdem er das erste Training am Mittwoch in Überhose, Fleeceshirt und mit reduziertem Tempo absolviert hatte.

Die bisherige Weltcup-Saison war für Dreßen nach zweijähriger Verletzungspause ein Herantasten gewesen. Nach gutem Auftakt in Lake Louise, als er unter den besten Zehn gelandet war, wähnte er sich weiter, als er war. Es folgten Rückschläge und ein paar Stürze. Beim letzten, im Training in der vergangenen Woche im Aostatal, hatte er sich das rechte vorgeschädigte Knie und die vorgeschädigte linke Schulter geprellt. „Es war einfach teilweise technisch schlechtes Skifahren“, sagt er.

Dreßen hatte in dieser Saison lange zu oft nach links und nach rechts geschaut, darauf, wie die Konkurrenz fährt, statt sich darauf konzentrieren, was ihn früher, vor seiner Pause, stark gemacht hatte. Diese Irrungen vielleicht, aber vor allem die körperliche Verfassung haben die Trainer dazu veranlasst, Dreßen für die WM-Abfahrt im Gegensatz zu Romed Baumann und Andreas Sander nicht zu setzen. „Ich habe da überhaupt kein Problem, denn wenn ich jetzt im Training keine Leistung bringe, dann werde ich auch nicht vorne mitfahren. Aber das ist mein Anspruch“, sagte der 29 Jahre alte Mittenwalder.

Die Entscheidung über die anderen beiden Startplätze, um die sich neben Dreßen noch Josef Ferstl, Dominik Schwaiger und Simon Jocher bewerben, fällt erst nach dem Abschlusstraining an diesem Samstag. Die Leistungen der drei Trainings werde bei der Auswahl einbezogen, aber sie seien nicht allein ausschlaggebend, sagte Cheftrainer Christian Schwaiger. Denn er wolle den Druck einer Qualifikation vermeiden, „weil da so viel Energie reingeht. Da performen Athleten dann im Training besser als am Renntag.“

Allerdings scheint kein Weg an Dreßen vorbeizuführen. Diese Strecke, hatte Schwaiger bereits am Donnerstag gesagt, sei dem Kitzbühel-Sieger von 2018 wie auf den Leib geschneidert. Dreßen sieht das ähnlich nach den ersten Fahrten. Weil er im Weltcup-Finale im vergangenen Winter hier in Courchevel gefehlt hatte, musste er sich die Charakteristik der „Eclipse“, was Finsternis bedeutet und wegen des Licht-Schatten-Wechsels auf der 3100 Meter langen Strecke ein treffender Name ist, erst erarbeiten. „Es ist technisch nicht die einfachste Abfahrt“, sagte Dreßen „Aber es gibt immer wieder langgezogene Kurven und das ist gut für mich.“

Für seinen Fahrstil, nicht die engste Linie zu wählen wie der Schweizer Odermatt oder auch Kilde aus Norwegen, sondern sich mehr Platz zu geben, aber dafür „mit hohem Grundspeed“ den Schwung durchziehen zu können. Er habe gelernt in diesen Wochen, dass „nicht die Wege der anderen für mich schnell sind. Ich mache jetzt wieder mein Ding, das was ich kann.“

Es ist nicht ungewöhnlich, dass nach zwei Jahren Rennpause ein paar Umwege nötig sind, um wieder in die richtige Spur zu kommen. Am Freitag hat sich Dreßen zum ersten Mal in dieser Saison auf dem Handy Rennen angeschaut, die er gewonnen hat. Saalbach, Garmisch-Partenkirchen, Lake Louise, Kvitfjell und Kitzbühel 2018 – immer stellte er fest, „dass ich da nichts besonders gemacht habe. Und du darfst einfach im Rennen nichts anderes probieren als im Training.“

Die Rückkehr zu Altbewährtem ändert aber nichts an seinen Erwartungen für die Abfahrt. „Ich bin nicht hierhergefahren und habe gesagt, ich werde das Ding hier gewinnen“ – und das werde auch am Sonntag seine Herangehensweise sein, sagte er und fügte hinzu: „Sofern ich fahren darf.“ Das darf er. Nach einem guten Trainingslauf am Samstag bekam er einen von zwei offenen Plätzen. Neben ihm und den bereits gesetzten Romed Baumann und Andres Sander fährt Josef Ferstl.