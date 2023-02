Sofia Goggia ist die schnellste Abfahrerin der Welt – so schnell, dass sie sich zu oft selbst schlägt. Auch vor der WM-Abfahrt in Courchevel ist das die größte Gefahr für sie.

Wenn Sofia Goggia unterwegs ist auf der Piste, sind die Blicke der Betreuer im Ziel und der Trainer an der Strecke immer ein wenig bang. Denn die Skirennläuferin aus Bergamo ist zwar fast immer die Schnellste, wenn sie unfallfrei unten ankommt. Aber das schafft sie nicht immer. Bei der Ski-WM in Courchevel ist es schon zweimal gut gegangen. Den Super-G der Kombination hat sie heil und ohne Zwischenfall beendet. Das erste Abfahrtstraining auch – mit der Bestzeit.

Allein, in dieser Saison halten sich die Pannen-Rennen die Waage mit jenen Wettkämpfen, in denen alles glatt ging. In St. Moritz fuhr sie so vehement gegen eine Torstange, dass sie sich die Hand brach. In St. Anton flog sie spektakulär von der Piste und zog sich Hautabschürfungen zu. In Cortina d’Ampezzo eine Woche später stürzte sie abermals, dieses Mal verletzte sie sich am rechten Bein und verzichtete deshalb auf das Rennen am nächsten Tag. Allerdings hätte sie die Blessur nicht davon abgehalten, schon eher die Tatsache, dass Sofia Goggia endlich einmal wieder zu einem Großereignis in einigermaßen fitten Zustand reisen wollte. „Mein Saisonziel ist die WM“, ließ sie wissen. Weltmeisterin war sie noch nie.

Nein, wehleidig ist Sofia Goggia nicht. Und zu behaupten, sie zelebriere ihre Verletzungen wie einst Lindsey Vonn, ist auch nicht ganz gerecht. Die Amerikanerin hatte kleinste Blessuren aufgeblasen, mit der Intention, am amerikanischen Heldenepos zu stricken und war somit am Ende ihrer Karriere nur noch „Drama-Queen“ genannt geworden.

„Gnadenlose Kompromisslosigkeit“

Drama gibt es bei Goggia allerdings auch, aber eben anders. Sie hält ihre geschwollene Hand in die Kamera, nachdem sie mal wieder mit Bestzeit im Ziel angekommen ist und sagt, es sei doch nur eine Hand. Sie beißt auf die Zähne, wie in Peking oder zuletzt in St. Moritz. Da hatte sie sich noch am Abend die gebrochene Hand operieren lassen, um am nächsten Tag wieder am Start zu stehen – und die Abfahrt zu gewinnen. Für Goggia gehören Stürze, Verletzungen zu ihrer Karriere wie Siege und Medaillen.

Sie ist die Beste in der Abfahrt, ohne Frage, und auch beim Super-G an diesem Mittwoch gehört sie zu den Medaillenkandidatinnen. Diese „gnadenlose Kompromisslosigkeit ist schon beeindruckend“, sagt Kira Weidle. Darin sei die Italienerin ein Vorbild, findet die deutsche Abfahrerin. „Das ist, was sie ausmacht, denn besser Skifahren tut sie sicher nicht.“ Aber Weidle weiß auch, dass es bei der Italienerin „immer ein Spiel mit dem Feuer“ ist, ein Spiel mit dem Risiko, das die 30 Jahre alte Olympiasiegerin von 2018 als „Goggia-Style“ bezeichnet.

Goggia liebt das Ausgefallene

Goggia wisse, sagte der italienische Frauen-Cheftrainer Gianluca Rulfi, dass sie Kontinuität rein bekommen müsse. „Und das bedeutet, nicht in jedem Rennen 105 Prozent zu riskieren. Denn 90 Prozent reichen oft auch.“ Nur umsetzen kann sie das nicht. Für sie ist Ski fahren „ein Ausdruck des Charakters“, erzählte Goggia einmal der „Neuen Züricher Zeitung“. Und „in meinem Inneren ist es nie ruhig“.

Diese Athletin ist nur schwer einzufangen und auf Kurs zu bringen. „Manchmal macht sie lieber etwas Ausgefallenes“, sagte Rulfi, als Goggia kurz vor der WM für ein paar Tage nach Dubai reiste, um ein wenig den Kopf freizubekommen, wie sie wissen ließ. Laut „Gazzetta dello Sport“ war der Trip schon länger geplant gewesen, erhielt aber durch ihren Sturz in Cortina und der Absage des Rennens einen Tag später Brisanz. Diesen „Ausflug in die Wärme“, hielt Trainer Rulfi zwar nicht für notwendig, „aber wenn sie es unbedingt machen will…“

Extravaganz und ein paar Extratouren sind das eine, das andere ist, dass es ihr wichtig ist, sich in einer Mannschaft zu bewegen, mit Kolleginnen zu trainieren. Deshalb kritisierte sie Federica Brignone, als diese sich vor der vergangenen Saison mit Bruder Davide von der Mannschaft separierte. „Das hat unsere Gruppe gespalten, und wo es eine Spaltung gibt, kann es keine Stärke geben“, sagte Goggia damals. Aber der Konflikt eskalierte erst, als die Mutter von Brignone, die frühere Slalomläuferin Maria Rosa Quario, Goggia öffentlich angriff und den Streit überhöhte.

Nach der internen Klärung hat Quario ihren Posten als Expertin bei Sky aufgegeben oder vielleicht auch aufgeben müssen. Sie ist nur noch als Zuschauerin bei den Rennen. Außerdem kehrte Brignone ins Team zurück. Geschadet hat ihr das nicht, sie wurde am Montag Kombinationsweltmeisterin. Goggia startet zu ihrer Gold-Mission am Samstag in der Abfahrt. Sie muss nur unfallfrei ins Ziel kommen.