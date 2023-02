Als die Besten gekürt wurden im Skistadion von Meribel, war die deutsche Mannschaft längst auf dem Weg ins Nachbartal. Es hatte nichts damit zu tun, dass Lena Dürr, Andreas Filser, Linus Straßer und Alexander Schmid am Dienstag vollkommen egal war, wer die Medaillen im Teamwettbewerb bei der alpinen Ski-WM gewinnt, auch nicht mit der Enttäuschung über das eigene Abschneiden. Es gab noch eine andere Aufgabe zu erledigen.

Drüben in Courchevel fand nur ein paar Stunden nach Ende des Teamwettbewerbs später die Qualifikation für die an diesem Mittwoch stattfindenden Parallelrennen statt. „Ich weiß nicht, wer sich das ausgedacht hat. Sehr interessant“, sagte Lena Dürr. „Aber es müssen ja alle durch.“

Männer-Cheftrainer Christian Schwaiger konnte über dieses „vollkommen bescheuerte Programm“ nur den Kopf schütteln. Er sagte: „Wollen wir diesen Sport seriös betreiben, gibt es eigentlich keinen Grund, es so zu machen.“

Die Terminplanung bei dieser WM ist nicht zum ersten Mal, nun ja, komisch. Die Titelkämpfe hatten in der vergangenen Woche mit der Kombination begonnen, jenem Wettkampf, über den schon lange diskutiert wird, dessen sportlicher Wert wegen der geringen Zahl von Allroundern fragwürdig ist.

Dass nach dem Aus im Viertelfinale des Teamwettbewerbs gegen Österreich nun ein bisschen mehr Zeit für die Vorbereitung auf das zweite Rennen war, konnte Alexander Schmid nicht trösten. Er war in seinem Duell gestürzt und hatte damit das Scheitern besiegelt. Zuvor hatten schon Andrea Filser und Linus Straßer ihre Duelle verloren, Schmid hätte eine Fabelzeit fahren müssen, um das Aus noch zu vermeiden. „Es wäre nahezu unmöglich gewesen“, sagte Straßer.

„Wir haben ja noch eine Aufgabe“

Nach den vergebenen Medaillenchancen in der ersten WM-Woche hatten die Hoffnungen darauf geruht, mit dem Teamwettbewerb in einen erfolgreicheren zweiten Teil der Titelkämpfe starten zu können. Nun lastet die Bürde auf den Slalom-Protagonisten Linus Straßer und vor allem Lena Dürr, die mit ihrem Sieg in Spindlermühle zu den Top-Favoritinnen gezählt werden muss. „Es ist schade, aber wir haben ja noch eine Aufgabe“, sagte Dürr nach dem enttäuschenden Teamwettbewerb.

Die noch hastig inszenierte Siegeszeremonie in Meribel, ehe es auch für die Medaillengewinner aus den USA (Gold), Norwegen (Silber) und Kanada (Bronze) nach Courchevel ging, war vermutlich die letzte bei einer WM für den Teambewerb. Er soll wie das Parallelrennen aus dem WM-Programm verschwinden und die Kombination in der bisherigen Form durch eine Team-Kombination ersetzt werden, wie der Generalsekretär des Internationalen Skiverbandes, Michel Vion, der „Tiroler Tageszeitung“ sagte.

Bei dem neuen Format bilden zwei Athleten eine Mannschaft, der eine fährt Slalom und der andere Super-G. Noch während der WM, so der Plan der FIS, soll die beschlossen und in zwei Jahren in Saalbach bereits umgesetzt werden. Hintergrund sei, das Programm zu straffen, nur noch zehn statt wie im Moment 13 Wettbewerbe auszutragen.

Hin und Her

Womöglich hat dies auch Auswirkungen auf das Olympia-Programm der Alpinen. In Mailand 2026 wird nur vier Jahre nach der Premiere in Peking der Teamevent fehlen, weil die beiden Veranstaltungsorte der Frauen (Cortina d’Ampezzo) und der Männer (Bormio) zu weit auseinanderlägen, wie das Internationale Olympische Komitee erklärt hatte. 2030 soll er wieder stattfinden.

Aber ob das noch so ist, wenn ihn nicht einmal mehr die FIS bei ihren Veranstaltungen im Programm hat, ist fraglich. „Die haben wirklich keinen Plan“, sagte der Sportvorstand im Deutschen Skiverband, Wolfgang Maier und kritisiert, dass dieser „Trendwettbewerb wieder rausgeworfen“ werde. „Die sind immer unter der Woche und haben trotzdem mit die meisten Zuschauer.“

Tatsächlich waren zu Beginn des Wettkampfes war das Stadion in Meribel voller als am Samstag bei der Frauen-Abfahrt. Dieses Hin und Her, sagt Maier, liege allerdings nicht nur an der FIS, „da sind die einzelnen Verbände schon auch selbst schuld“. Es geht eben meistens um die eigenen Interessen. Und um die besten Medaillenchancen der eigenen Athleten.