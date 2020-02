Überraschung bei Ski-Weltcup : Viktoria Rebensburg rast zum Abfahrtssieg in Garmisch

Eine Woche nach Thomas Dreßen hat auch Skirennläuferin Viktoria Rebensburg (Kreuth) beim Heim-Weltcup in Garmisch-Partenkirchen triumphiert. Die 30-Jährige raste auf der Kandahar zu ihrem ersten Abfahrtstriumph und bejubelte den 19. Weltcupsieg ihrer Karriere.

Rebensburg, zuletzt beim Super-G Anfang Dezember in Lake Louise erfolgreich, ist die erste deutsche Abfahrtssiegerin in Garmisch-Partenkirchen seit Maria Höfl-Riesch vor zehn Jahren. In Abwesenheit der Gesamtweltcupführenden Mikaela Shiffrin (Vereinigte Staaten), die nach dem Tod ihres Vaters auf einen Start in „GAP“ verzichtete, landeten Federica Brignone (Italien/+0,61 Sekunden) und Ester Ledecka (Tschechien/+0,83) hinter Rebensburg auf dem Podest.

„Ich hab das beim Fahren nicht so gedacht, weil es nicht so einfach war. Aber meine Ski waren Wahnsinn“, sagte Rebensburg in der ARD. Mit Blick auf ihren Ärger mit Alpindirektor Wolfgang Maier sagte die Riesenslalom-Olympiasiegerin von 2010: „Es war wichtig für mich, dass ich bei mir bleibe, mich aufs Skifahren konzentriere. Das war die ersten Tage natürlich nicht ganz einfach.“

Die nach einer Grippe geschwächte Kira Weidle (Starnberg) verpasste als 13. die Top-Ten knapp, Michaela Wenig (Lenggries) belegte Rang 25, dahinter folgten Patrizia Dorsch (Schellenberg/33.) und Veronique Hronek (Unterwössen/35.). Carina Stuffer (Samerberg) schied aus.