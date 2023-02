Wie schafft man es, bei einem Topereignis als Skifahrer topfit zu sein?

Gegenfrage: Wo ist der Unterschied zwischen einer WM, einem Weltcup-Slalom, einer Klubmeisterschaft und einem Feuerwehrrennen?

Eigentlich ist es immer nur ein Ski-Rennen. Nur die Wertigkeit unterscheidet sich.

Genau: Du stehst am Start und hast die Aufgabe, so schnell wie möglich aus dem Starthaus rauszukommen – und dann das erste Tor richtig zu nehmen, dann das zweite, so gut wie du kannst, deine beste Technik abzurufen, und das 70 Tore lang. Das Allerwichtigste ist, dass du dich geistig darauf vorbereitest, dass du an diesem Tag deine Leistung abliefern kannst.