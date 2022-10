Zu viel Regen in Sölden : Ski-Saisonstart der Damen abgesagt

Die alpine Ski-Saison beginnt mit einer Absage. Der für diesen Samstag geplante Riesenslalom der Damen in Sölden ist wetterbedingt gestrichen worden. Das teilte der internationale Skiverband Fis am Morgen mit.

Schlechtes Wetter in Sölden

Der Start des ersten Laufs war zunächst um eine Stunde verschoben, kurz später das Rennen dann aber ganz abgesagt worden. In der Nacht hatte es Niederschläge gegeben, auch am Morgen hielt der Regen an. Zudem war es an der Strecke sehr neblig.

„Wir hatten mehrere Stunden Regen heute Nacht und dementsprechend nassen Schnee. Die Strecke war zu weich, um ein sicheres Rennen zu gewährleisten“, begründete FIS-Renndirektor Peter Gerdol die Absage. Über ein mögliches Ersatzrennen soll in den kommenden Tagen entschieden werden.

Für Sonntag ist auf dem Rettenbachferner der Riesenslalom der Herren geplant. „Die Vorhersage ist vielversprechend. Wenn wir die Strecke heute Nachmittag präparieren können und dann eine trockene Nacht haben, bin ich zuversichtlich“, sagte Gerdol.