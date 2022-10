Ärger beim Ski-Weltcup-Start : „Die Natur hat die Maschine gestoppt“

Wenn es wieder losgeht in Sölden, wenn der alpine Weltcup startet, ist fast immer vieles neu. In diesem Jahr zum Beispiel, dass der Norweger Henrik Kristoffersen auf die von seinem ehemaligen Rivalen Marcel Hirscher kreierten Skier („van Deer“) wechselte und mit dem neuen Material Dritter wurde auf dem Rettenbachgletscher, so gut wie noch nie in Sölden.

Oder dass Alexander Schmid auf der anspruchsvollen Piste jetzt endlich auch im zweiten Durchgang gut fährt, statt wie bisher oft zurückzufallen. „Ich bin schon ein bisschen erleichtert und auch ein bisschen stolz“, sagte der 28 Jahre alte Allgäuer nach dem achten Platz, seinem besten Ergebnis beim Auftakt. „Das macht Lust auf mehr.“