Ski-WM in Cortina d’Ampezzo : Baumann holt sensationell Silber im Super-G

In einem spektakulären Rennen gelingt Romed Baumann eine fast perfekte Fahrt. „Es ist heute alles so locker von der Hand gegangen, ich hab gar nicht geschnauft im Ziel, es ist unglaublich“, sagt der 35-Jährige im Ziel.

Romed Baumann ist bei der Weltmeisterschaft in Cortina d’Ampezzo ziemlich überraschend im Super-G auf das Podium gefahren und hat dem deutschen Skiteam eine historische Medaille beschert. Der Routinier war am Donnerstag nur 0,07 Sekunden langsamer als Vincent Kriechmayr aus Österreich, der in 1:19,41 das Spektakel auf der schwierigen und extrem vereisten Piste Vertigine gewann. Dritter wurde Alexis Pinturault aus Frankreich (+0,38) vor dem Kanadier Brodie Seger, dem als unerwarteter Vierter nur vier Hundertstel zu einer sensationellen Medaille fehlten.

Dem 35-Jährigen Baumann, der erst vor knapp zwei Jahren nach der Hochzeit seiner deutschen Freundin aus Österreich zum Deutschen Skiverband (DSV) gewechselt war, gelang das beste deutsche WM-Ergebnis überhaupt in einem Super-G und die erste Medaille in einem Speed-Event seit Florian Eckert Bronze 2001. Andreas Sander wurde zudem Neunter (+0,88). Simon Jocher belegte Rang 16 (+1,63)

„Es ist heute alles so locker von der Hand gegangen, ich hab gar nicht geschnauft im Ziel, es ist unglaublich“, staunte Baumann, der auf der neuen Piste Vertigine seine ganze Routine ausspielte. Dabei war das Rennen extrem fordernd. Nur 34 der 56 Starter erreichten das Ziel. Auch Dominik Schwaiger als vierter deutscher Teilnehmer schied aus.

Für den DSV war es die erste WM-Medaille seit Slalom-Bronze von Felix Neureuther 2017 in St. Moritz. Im Super-G der Männer hatte bislang nur 1987 der spätere Olympiasieger Markus Wasmeier als Dritter in Crans-Montana auf dem WM-Podest gestanden. Baumann hatte zuvor bereits für Österreich Bronze im Teamwettbewerb (2011 in Garmisch-Partenkirchen) und in der Super-Kombination (2013 in Schladming) gewonnen.