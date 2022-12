Lindsey Vonn im Interview : „Ich habe keinen Tag gearbeitet“

Fahren Sie noch Ski?

Ja, so viel, wie es geht.

Wie fühlt es sich für Sie an?

Nachdem ich zurückgetreten war (2019/d. Red.), dauerte es eine Weile, den Spaß am Skifahren zurückzugewinnen. In den letzten vier Jahren meiner Karriere assoziierte ich Skifahren mit Schmerzen. Es waren wirklich schwierige Zeiten. Aber jetzt bin ich wieder in dem Modus, in dem ich als Kind war. Ich liebe Skifahren und genieße es sehr.

Sie erlitten eine Reihe von Verletzungen: Kreuzbandrisse, Schienbeinbruch, Knöchelbruch – um nur die gravierendsten zu nennen. Hat es sich gelohnt, all die Schmerzen auf sich zu nehmen?