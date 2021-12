Ski alpin : Im Mantel ins Ziel

Ein weiteres Kapitel in ihrer On-Off-Beziehung zu der Weltcup-Strecke in St. Moritz: Lara Gut-Behrami siegt im ersten Rennen – und überschlägt sich im zweiten Super-G.

Ein Meer aus Fähnchen mit weißem Kreuz auf rotem Grund wirbelte ihr entgegen, als Lara Gut-Behrami beim Super-G in St. Moritz am Sonntag den Zielraum erreicht hatte. Denn viel hätte nicht gefehlt, und die Schweizerin hätte das rote Kreuz auf weißem Grund benötigt. Deshalb erklang der Jubel des Publikums auch eher mit der Anmutung von Erleichterung und nicht der Begeisterung wie noch am Vortag, als Lara Gut-Behrami an gleicher Stelle den ersten Super-G des Wochenendes gewonnen hatte. Diesmal schien es angesichts des Renngeschehens wie der größere Sieg, dass die 30 Jahre alte Lokalheldin überhaupt auf Skiern in der Arena am Hausberg Corviglia ankam – wenn auch aufrecht mit langem schwarzen Mantel statt geduckt im hautengen Rennanzug.

Die Super-G-Weltmeisterin war kurz zuvor beim Bestreben, das Wochenende mit einem Doppelsieg abzurunden, heftig gestürzt. Nachdem sie auf engstmöglicher Linie und mit Zwischen-Bestzeit zu Tal gerast kam, hatte sie in einer Kompression auf der „Engiadina“ kurzzeitig die Bodenhaftung verloren. Anstatt der Strecke folgend in der 90-Grad-Kurve nach links zu steuern, rauschte sie mit rund einhundert Kilometern in der Stunde geradeaus den Fangzäunen entgegen. Zwar konnte Lara Gut-Behrami dank ihrer enormen Erfahrung nach 14 Jahren Speed-Weltcup das Tempo noch etwas verringern, sie durchbrach aber dennoch sämtliche Linien der roten Sicherheitsnetze und blieb nach einem doppelten Überschlag im Sturzraum dahinter liegen.

Das Rennen musste für eine Weile unterbrochen werden, nachdem es trotz strahlend blauem Himmels wegen zu starker Windböen schon mit 40 Minuten Verspätung gestartet worden war. Ob die leichtgewichtige Lara Gut-Behrami auch vom Wind ein wenig verweht wurde, war zunächst nicht auszumachen. Dank ihrer Nehmerqualitäten konnte sie aber nach Überwinden des erstes Schockmoments den bereitstehenden Rettungsschlitten ignorieren.

Der Sieg im Super-G an diesem sonnigen Sonntag ging erwartungsgemäß ins italienische Lager. Allerdings war es nicht die favorisierte Sofia Goggia, die nach ihren drei Siegen in Serie bei den Speed-Rennen der vergangenen Woche in Lake Louise und dem zweiten Platz von Samstag diesmal keinen weiteren Erfolg nachlegen konnte. Die Abfahrts-Olympiasiegerin raste zwar wie stets mit voller Attacke dem Ziel entgegen, kam auf der im Vergleich zum Vortag um zwanzig Sekunden Fahrzeit verkürzten Strecke aber nicht so flink um die Kurven, wie man es von ihr gewohnt ist. Am Ende musste Sofia Goggia 0,75 Sekunden Rückstand auf ihre Teamkollegin Federica Brignone quittieren, die bei diesem Sprintrennen in 57,81 Sekunden als Schnellste zu Tal gerast war und knapp mit 0,11 Sekunden Vorsprung vor Elena Curtoni gewann, die als zweite Italienerin das Siegerpodest schmückte. Dritte wurde wie am Vortag die amerikanische Alleskönnerin Mikaela Shiffrin, die mit einer beeindruckend abgeklärten Vorstellung ihre Ambitionen auf den abermaligen Gewinn des Gesamt-Weltcups unterstrich.

Für Lara Gut-Behrami hielt das Wochenende dagegen ein weiteres Kapitel in ihrer On-Off-Beziehung zu der Weltcup-Strecke in St. Moritz bereit. Auch wenn sie es selbst nicht mehr hören kann, gehört zur Ski-Geschichte der Tessinerin die Tatsache, dass sie hier mit 16 ihren ersten Podestplatz errang und mit 17 ihren erste Weltcup-Sieg erzielte. Andererseits war ihr bei der von hohen Erwartungen überladenen Heim-Weltmeisterschaft 2017 nur eine Bronzemedaille im Super-G gelungen, ehe sie sich im Training einen Kreuzbandriss zuzog. Auf die ihr immer wieder nachgesagten „besondere Beziehung“ zu St. Moritz reagiert sie mittlerweile schon leicht genervt.

Am Samstag war ihr dann trotz schlechter Sicht in ihrer Spezialdisziplin ein Traumlauf geglückt, bei dem sie auf der Originalstrecke in 1:19,82 Minuten knapp vor Sofia Goggia und mit großem Vorsprung von 1,18 Sekunden vor Mikaela Shiffrin gewann. Am Sonntag blieb ihr dann immerhin das Glück, gesund ins Tal gekommen zu sein.