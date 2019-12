Abfahrt in Bormio : Dreßen verzichtet – Paris gewinnt

Wegen seines lädierten Knies verzichtet Skifahrer Dreßen auf seine Teilnahme an der zweiten Abfahrt in Bormio. Das Rennen gewinnt der übliche Verdächtige – vor einem absoluten Überraschungsmann.

Der Südtiroler Dominik Paris hat auch die zweite Abfahrt auf der „Stelvio„-Piste in Bormio für sich entschieden. Einen Tag nach seinem Erfolg auf der verkürzten Strecke gewann der 30-Jährige Meraner auch auf der kompletten Abfahrt dank einer abermals phantastischen Fahrt in 1:55,37 Minuten. Ihm am nächsten kam überraschend der Schweizer Urs Kryenbühl, dem im Ziel nur 0,08 Sekunden auf Paris fehlten, dem aber auch mit Platz zwei der größte Erfolg seiner Karriere gelang. Dritter wurde Kryenbühls Teamkollege Beat Feuz (+0,26). Bester Deutscher war Josef Ferstl auf dem 19. Rang (+2,50)

Thomas Dreßen hatte auf seine Teilnahme verzichtet. Sein operiertes Knie war nach dem neunten Platz in der Abfahrt am Freitag dick geworden. „Zum Vollgas attackieren reicht es nicht“, sagte Dreßen am Samstag, „und bloß zum runterfahren bin ich auch nicht hier. Also lassen wir es gut sein.“

Nach der Besichtigung in der Früh hatte der 26 Jahre alte Dreßen entschieden, auf einen Start auf der eisigen „Stelvio“-Piste zu verzichten. Nach dem Einfahren und nach der Besichtigung sei das Knie „mehr geschwollen als in der Früh“, so Dreßen: „das war mir zu viel Risiko.“ Für die Kombination am Sonntag war er ohnehin nicht vorgesehen. Der nächste Wettkampf für den erfolgreichsten deutschen Abfahrer der Weltcup-Geschichte ist am dritten Januar-Wochenende in Wengen.

Dreßen hatte sich im November 2018 bei einem Sturz eine schwere Knieverletzung zugezogen und war den Rest der Saison ausgefallen. Beim Comeback in Lake Louise holte er in diesem Winter sensationell den dritten Abfahrtssieg seiner Karriere.

Schon vor den Wettkämpfen in Gröden hatte er ein dickes Knie. Damals berichtete er, dass ihn die Ärzte und Physios auf ein solches Szenario vorbereitet hätten und er sich daher keine großen Sorgen machen würde.