Skiläuferin Lara Gut-Behrami : Jenseits der Schatten

Die wahre Meisterin strahlt von innen. Und so sind auch die Worte einzuschätzen, mit denen Lara Gut-Behrami ihren Erfolg beim ersten Weltcup-Riesenslalom der Saison in Killington kommentierte: „Ich bin sehr glücklich, so Ski zu fahren, wie ich es mir zu Beginn der Saison erhofft hatte.“ Dass mit dem gewünschten guten Schwung sogleich der erste Platz im ersten Rennen und ihr 35. Weltcupsieg einher ging – geschenkt. Gut-Behrami hat es mit 31 Jahren gelernt, nicht mehr in den äußerlichen Kategorien von Sieg und Niederlage zu denken. Und fährt damit besser denn je.

Schon ihr halbes Leben verbringt die Tessinerin im alpinen Ski-Zirkus. Mit 16 war sie als „Wunderkind“ in der Szene aufgetaucht, mit 17 fuhr sie als zweifache Medaillengewinnerin von der Ski-WM aus Val d’Isère nach Hause. Die Tessinerin galt als großes Versprechen einer ganzen Skination. Und hat im Laufe ihrer langen Winter-Wanderjahre lernen müssen, damit umzugehen, stets beobachtet und beurteilt zu werden – nicht nur, was ihre Leistungen angeht, sondern auch, wie sie darauf reagierte.

Nach ihrem persönlichen Tiefpunkt von Olympia 2018, als sie 0,01 Sekunden an einer Medaille vorbei rutschte, fühlte sie sich „verloren“ – wusste nicht mehr, ob Skifahren noch das Beste für sie war? Was sie überhaupt vom Leben wollte? Wenig später fand sie es heraus. Die zweifelnde Skiläuferin hatte den Schweizer Fußball-Nationalspieler Valon Behrami kennengelernt – und noch im gleichen Sommer geheiratet. Sie trafen sich bei der Physiotherapie und tauschten sich über die bestmögliche Behandlung von Kreuzbandrissen aus – über was Sportler eben so miteinander reden.

Die in ihrer Außendarstellung zwischen strahlender Schönheit und zickiger Diva changierende Lara richtete sich mit dem einstigen „Bad Boy“ Valon, der nach der Fußball-WM 2018 vom damaligen Nationaltrainer Petkovic nach 80 Länderspielen aus dem Schweizer Nationalkader geworfen wurde, einen Rückzugsort in Udine ein. Zwei Außenseiter in ihrer Wagenburg: raus aus der engen Schweiz, wo das Rampenlicht zu oft von einem Bergschatten verdunkelt wird. Rein in die norditalienische Lebenskunst. Dazu gehörte für die beiden der konsequente Schritt, sämtliche Social-Media-Kanäle zu löschen – um unbeschwert ohne selbstgewählte Überwachung leben zu können.

Ihre sportlichen Ziele realisierte Gut-Behrami dann, als fast schon keiner mehr mit ihr rechnete. Zum ersten Mal habe sie erkannt, „dass sich mein Leben nicht ändern würde, wenn ich nicht Gold gewinne“, sagte sie 2021 in Cortina d’ Ampezzo – und wurde Weltmeisterin im Super-G. Endlich Gold, als es nicht mehr so wichtig war. Prompt gewann sie auch noch den Riesenslalom. Und triumphierte auf den Tag genau ein Jahr nach ihrem ersten WM-Erfolg auch bei den Winterspielen von Peking im Super-G. Nun konnte sie als Dreißigjährige den Titel tragen, an dem sie sich ihr halbes Leben lang abgearbeitet hatte: „Olympiasiegerin“.

Ein Dreivierteljahr später wirkt Gut-Behrami immer noch völlig entspannt. Im vergangenen Winter hatte sie aus gesundheitlichen Gründen einige Rennpausen einlegen müssen. Im Frühjahr stellte sich eine verschleppte Lungeninfektion als Ursache heraus. Zudem hatte ein Virus – „so was Ähnliches wie das Pfeiffersche Drüsenfieber“ – ihren Aktionsradius mattgesetzt. Nun fühlt sich die 31-Jährige wieder topfit. An manchen Tagen sogar „fitter als mit 20“. Dann wagt sie gar einen weiten Blick nach vorne: „Milano und Cortina – da bin ich am Start.“ Es wären ihre vierten Olympischen Spiele. An anderen Tagen ist sie nicht so sicher, ob sie ihre Karriere noch bis 2026 ausdehnen will. Sicher ist, dass sie das Skifahren immer noch liebt.

Ehemann Valon hat seine sportliche Karriere dagegen nach einem Dutzend Stationen mittlerweile in Genua auslaufen lassen, arbeitet nun als Fußball-Experte für einen italienischen Sender. An diesem Freitag braucht er einen Split-Screen: Um 20 Uhr spielt die Schweiz im brisanten Gruppenspiel gegen Serbien um den Achtelfinaleinzug bei der Fußball-WM. Zeitgleich startet in Lake Louise die erste Abfahrt der Weltcup-Saison. Gut-Behrami ist dort meistens hinterher gefahren, da die Strecke nicht zu ihrem Stil passt. Doch sie hat längst gelernt, dass nichts zu erwarten die beste Ausgangsposition sein kann.