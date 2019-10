Ski-Sensation in Sölden : „Alice ist unglaublich gefahren“

Nicht viele der 14.000 Zuschauer am Rettenbachferner hoch über Sölden konnten mit ihrem Namen auf Anhieb etwas anfangen, aber dank ihrer unbekümmerten Fahrweise hatten die meisten Fans die junge Frau gleich ins Herz geschlossen, was man an der Lautstärke des Jubels ablesen konnte, als sie mit Bestzeit die Ziellinie überquert hatte. Alice Robinson, 17 Jahre alt, nicht viel größer als 1,60 Meter, hatte sich beim Weltcup-Riesenslalom in Sölden in den Steilhang geworfen als gäbe es kein Morgen mehr. Als Zweite nach dem ersten Durchgang war sie schon die Überraschung des Vormittags gewesen. Doch statt den Podestplatz abzusichern griff sie auch im Finale mutig an.

Die Devise der Neuseeländerin lautete: Volle Attacke, keine Rücksicht auf Verluste, den Mutigen gehört die Welt. Ihre Haare wehten unter dem Skihelm heraus. Und sie kam damit durch. Übernahm die Spitze. Und weil die zuvor führende amerikanische Topfavoritin Mikaela Shiffrin anschließend trotz guter Fahrt vor dem Flachstück einen kleinen Fehler einbaute, wurde die greifbare Sensation plötzlich Wirklichkeit. Auf der Tribüne jubelten Österreicher, Italiener, Schweizer und Deutsche – und sogar zwei junge Männer in schwarzen T-Shirts, die nach der Enttäuschung der „All Blacks“-Niederlage im Halbfinale der Rugby-WM gegen England doch noch die neuseeländische Flagge an diesem Samstag schwenken konnten.

Robinson gewann den Saisonauftakt der alpinen Ski-Damen in einer Gesamtzeit von 2:17,36 Minuten mit sechs Hunderstelsekunden vor Shiffrin und Vorjahressiegerin Tessa Worley aus Frankreich (+0,36). „Da sieht man mal, was man erreichen kann, wenn man attackiert“, schwärmte der deutsche Alpin-Chef Wolfgang Maier über die Vorstellung von Miss Robinson und leitete sogleich eine Regel ab: „Je aktiver man Ski fährt, desto leichter geht es.“

Die potentielle deutsche Siegläuferin Viktoria Rebensburg hatte dagegen an diesem Tag nicht ihre ideale Linie gefunden und landete nach zwei verbremsten Läufen mit einem deftigen Rückstand von 1,73 Sekunden nur auf dem 13. Platz. „Wenn man so passiv fährt, fährt man nicht in der Weltspitze mit“, erklärte Maier unmissverständlich, während Rebensburg noch rätselte, woran es lag: „Das Ergebnis spiegelt nicht wider, was im Training ersichtlich war.“ In manchen Passagen des oberen Teils sei sie noch ganz gut gewesen, jetzt müsse man „wohl im Steilen ansetzen, etwas zu verbessern“.

An diesen Stellen hatte Alice Robinson überhaupt keine Probleme. Ihr Stil schien noch nicht ganz ausgereift, aber sie war schnell. Der Teenager von der Südhalbkugel agierte wie einst ihr Vorbild, der Amerikaner Bode Miller, der auch lieber ausschied als zu bremsen. Somit gelang ihr in ihrem erst elften Weltcuprennen bereits ihr erstes Sieg. Und dies bei ihrem allerersten Erscheinen in Sölden, dessen Steilhang mit bis zu 60 Prozent Gefälle so mancher Fahrerin schon gehörigen Respekt einflößte. „Ich war ein bisschen nervös vor dem zweiten Durchgang“, sagte die junge Skiläuferin hinterher giggelnd und prustend, „aber ich kratzte alle meine Nerven zusammen.“

Völlig aus dem Nichts kam ihr Sieg aber dennoch nicht, schließlich hatte sie schon am Ende der vergangenen Winters mit einigen spektakulären Resultaten auf sich aufmerksam gemacht. Bei der Ski-WM 2019 in Are fuhr sie Laufbestzeit im zweiten Durchgang, doch weil sie insgesamt auf Platz 17 landete, ging dieser Achtungserfolg in der allgemeinen Wahrnehmung noch etwas unter. Keine Woche später gewann sie dann bei der Junioren-WM im italienischen Fassatal, wo sie sich im Winter auch am liebsten zum Training aufhält, Gold im Riesenslalom. Und schon beim Weltcupfinale in Soldeu (Andorra) raste sie erstmals aufs Siegerpodest, damals noch von Shiffrin bezwungen.

Die diesmal knapp geschlagene Shiffrin, selbst vor nicht allzu langer Zeit noch als Wunderkind bejubelt und mittlerweile der unbestrittene Star der Szene, war nun voll des Lobes: „Alice ist unglaublich gefahren, sie hat einen wirklich guten Job gemacht.“ Ein Teil des Erfolgs basiert auch auf amerikanischem Einfluss. Robinsons neuer Trainer Chris Knight hatte zuvor die Amerikanerinnen Julia Mancuso und Lindsey Vonn zu großen Siegen im Weltcup angetrieben – wobei er selbst ein gebürtiger „Kiwi“ ist. Knight stammt aus Neuseeland, ist damit seelenverwandt mit Robinson, die wiederum in Sydney (Australien) geboren ist und als Vierjährige mit ihren Eltern nach Queenstown auf die benachbarte Südinsel Neuseelands umsiedelte.

Für Sportler aus der Südhalbkugel ist es nicht ganz leicht, in der von Ländern aus der nördlichen Hemisphäre dominierten Skisportart Fuß zu fassen. Aber Robinson gibt sich tapfer, trotz des gelegentlichen Gefühls der Einsamkeit so weit entfernt von zu Hause. „Skifahren ist mein Leben“, sagt die Schülerin, die es als erste Neuseeländerin seit Claudia Riegler auf ein Weltcup-Podest schaffte – Rieger war das zuletzt im Januar 2002 gelungen, als die kleine Alice gerade ein Monat lang auf der Welt war. Claudia Riegler, heute 43 Jahre alt, hatte 1996 sogar vier Weltcuprennen gewonnen. Und Robinson hatte die bis dato beste „Kiwi-Skiläuferin“ auch schon einmal getroffen, was sie als inspirierend bezeichnet hatte. Dank ihres Coups von Sölden ist die 17-Jährige nun auf einen Schlag um 45.000 Schweizer Franken reicher geworden. Und zumindest an diesem Wochenende wird sie sich auch fern der Heimat vor Freunden und Begleitern kaum retten können.