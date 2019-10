Eisläuferin Schtscherbakowa : Russisches Sprungwunder

Die 15 Jahre alte russische Eiskunstläuferin Anna Schtscherbakowa hat als erste Frau am Samstag bei der Veranstaltung „Skate America“ in Las Vegas zwei Vierfach-Lutz-Sprünge erfolgreich in ihre Kür eingebaut. Anna Schtscherbakowa, die nach dem Kurzprogramm auf Platz vier gelegen hatte, gewann den Grand Prix vor der Amerikanerin Bradie Tennel und Elisaweta Tuktamischewa aus Russland.

„Wir arbeiten viel an diesen Sprüngen und wir springen sie jeden Tag, in jedem Training. Ich bin sehr froh, dass ich die Vierfachsprünge zeigen kann“, sagte Anna Schtscherbakowa anschließend laut „NBC Sports“. Sie war das erste Mal bei einem Grand Prix der Senioren am Start. Zuvor war sie als Juniorin bereits russische Meisterin geworden, vor der Olympiasiegerin und Weltmeisterin Alina Sagitowa und Jewgenija Medwedewa, die 2018 bei Olympia in Pyeongchang die Silbermedaille gewonnen hatte.

Anna Schtscherbakowa wird wie Alina Sagitowa von Eteri Tutberidse in Moskau trainiert, die dafür bekannt ist, mit sehr jungen Eiskunstläuferinnen „ohne Mitleid“, wie die Trainerin selbst vor den Spielen in Südkorea sagte, immer spektakulärere Sprungkombinationen zu trainieren. Zum Zeitpunkt des Olympiasiegs war Alina Sagitowa selbst fünfzehn Jahre alt und sprach davon, im Training viele andere, jüngere Mädchen zu sehen, die noch besser sein könnten als sie selbst. Eine von ihnen heißt Anna Schtscherbakowa.