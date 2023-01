Zum Tode von Rosi Mittermaier : Ein Herz für alle

Zwei plus eins: Rosi Mittermaier gewann in Innsbruck 1976 zwei olympische Goldmedaillen und einmal Silber. Bild: picture alliance / Lutz Rauschnik

Schon der erste Termin mit Rosi Mittermaier war kein ganz normaler. Wie selbstverständlich lud sie zu sich ein, in das Haus am Fuße des Kramers in Garmisch-Partenkirchen. Sie bat ins Esszimmer an den Tisch mit der Eckbank. Es fühlte sich an wie ein Besuch bei guten Freunden, nicht wie eine berufliche Verabredung.

Der Anlass war ein Jubiläum. 20 Jahre davor hatte sie bei den Olympischen Winterspielen in Innsbruck die Abfahrt und den Slalom gewonnen, war plötzlich zur „Gold-Rosi“ geworden für eine ganze Nation. Sie fand eigentlich nicht, dass dieser Jahrestag eine größere Erwähnung verdienen würde. Aber dann erzählte sie doch von damals, kam von einem zum nächsten, und was ihr nicht mehr einfiel, fügte ihr Ehemann Christian Neureuther hinzu.

Es war eher eine Unterhaltung als ein Interview, die Stunden vergingen. Irgendwann war Mittagszeit, die Kinder kamen von der Schule. Auch da war klar, dass man gebeten wurde, zum Essen zu bleiben. Am Mittagstisch saß damals ein fröhlicher Junge, der knapp zwölf Jahre alte Sohn Felix. Auch er fand es normal, dass da eine für ihn Fremde dabei war.

Rosi Mittermaier war eine Botschafterin des Sports

Das war Rosi Mittermaier. Kein getriebener Mensch, der sich über das definierte, was er erreicht hat, in ihrem Fall drei olympische Medaillen und zehn Weltcup-Siege. Sie suchte nicht den Erfolg, aber vielleicht gerade deshalb fand der Erfolg sie. Als Felix Neureuther 2010 in Kitzbühel sein erstes Weltcuprennen gewann, stand sie im Zielraum und sorgte sich erst einmal um dessen Gesundheit, weil er in dünnen Turnschuhen lange im Schnee stehen und gehen musste. Rosi Mittermaier sah immer in erster Linie den Menschen und dann erst den Sportler.

Genau dafür wurde sie gewürdigt, nachdem die Familie am Donnerstag Rosi Mittermaiers Tod bekannt gegeben hatte. Am Mittwoch sei sie nach schwerer Krankheit „friedlich eingeschlafen“, hieß es. Thomas Bach, Präsident des Internationalen Olympischen Komitees, würdigte Rosi Mittermaier, die 72 Jahre alt wurde, als „sympathische und glaubwürdige Botschafterin“ des Sports. Franz Steinle, Präsident des Deutschen Skiverbandes, ließ mitteilen: „Der Sport hat ihr Werte wie Freundschaft und Fairness vermittelt, und diese Werte hielt sie ihr Leben lang hoch.“ Die ehemalige Skirennfahrerin Maria Höfl-Riesch sagte: „Rosi hat dafür gesorgt, dass der Frauensport anders wahrgenommen wird.“

Freundlich, offen, bescheiden, ehrlich – so lernten sie ihre Kolleginnen im Ski-Zirkus kennen und so war sie all die Jahre geblieben. Neid war ihr fremd, früher freute sie sich über Erfolge der Konkurrentinnen genauso wie über die eigenen. Wenn es ging, mied Rosi Mittermaier das Rampenlicht, wenn nicht, nahm sie es hin – und machte das Beste daraus, nutzte es zum Beispiel, um anderen Menschen, die nicht so auf der Sonnenseite stehen, zu helfen.

Wobei sie auch das lieber leise getan hätte. Unter anderem war sie Schirmherrin der Deutschen Kinderrheuma-Stiftung, engagierte sich für die Christoffel-Blindenmission und machte zusammen mit ihrem Mann Nordic Walking in Deutschland populär. „Ich hatte viel Glück im Leben“, sagte sie oft. Und davon wollte sie immer gerne etwas zurückgeben. Rosi Mittermaier nahm sich nie besonders wichtig. Und war gerade deshalb für viele ein Vorbild.

Geboren wurde Rosi Mittermaier am 5. August 1950 in München, aufgewachsen ist sie oberhalb des Wintersportortes Reit im Winkl auf der Winklmoosalm, Bewegung, Natur und Sport spielten früh eine Rolle in ihrem Leben. Auf dem Schoß vom Papa hat Rosa Katharina – so hieß Mittermaier eigentlich – in einem Hotel im Skigebiet, das einen Fernseher besaß, das Finale der Fußball-WM 1954 gesehen. Später wurde der Kapitän der Mannschaft, Fritz Walter, ein guter Freund der Familie und war sogar bei ihrer Hochzeit.