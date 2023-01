Riesenslalom in Adelboden : Das Geheimnis des Pistenpräparators

Traurige zwanzig Zentimeter Schnee am Berg, gar null im Tal. Gerade mal sieben von 30 Kilometern Piste befahrbar und nur fünf der elf Lifte geöffnet. Die Werte, die das Fachportal „Schneehoehen.de“ für das bis auf 2282 Meter über dem Meeresspiegel reichende Skigebiet Adelboden-Frutigen ausweisen, lassen eher an Wanderurlaub denn an Skirennsport denken. Und auch der Blick ins Grüne erinnern nicht eben an ein Wintermärchen.

Doch der wichtigste Hang des Dorfs präsentiert sich so, wie er soll: mit einem weißen Band vom Start bis ins Ziel. Das Chuenisbärgli: 1,3 Kilometer lang, Start auf 1730 Metern, Ziel bei 1310, am Ende ein Steilhang mit 60 Prozent Neigung. Der Riesenslalomhang der Schweiz, seit 57 Jahren legendärer Schauplatz packender Weltcup-Rennen.

Und auch diesmal haben sie es wider Erwarten hinbekommen – und wurden auch noch mit einem Schweizer Sieger belohnt: Marco Odermatt, Lokalmatador, Riesenslalom-Olympiasieger, Gesamt-Weltcupgewinner, Vorjahres-Champion, Schweizer Sportler des Jahres – und dazu trotz seiner 25 Lebensjahre noch mit bubenhaftem Charme gesegnet und somit als Sympathieträger geeignet – gewann den Riesenslalom am Samstag in 2:30,68 Minuten mit famosem Vorsprung vor dem Norweger Henrik Kristoffersen (+0,73 Sekunden) und seinem Landsmann Loic Meillard (+1,66). Stefan Luitz belegte als bester Deutscher den 20. Rang (+4,69). Alexander Schmid war beim Einfahren gestürzt und musste wegen Rückenproblemen auf seinen Start verzichten

„Richtig geil zu fahren“

Noch vor wenigen Tagen hätte man nicht darauf wetten wollen, dass an diesem Samstag hier gefahren werden könnte – und dass die Bedingungen auch noch den Anforderungen der Weltelite genügen würden. „Die Piste ist super“, sagte stellvertretend der nicht selten um deftige Worte verlegene Österreicher Manuel Feller, der am Ende Vierter (+2,27) wurde, schon nach dem ersten Durchgang: „Richtig geil zu fahren“.

Das Geheimnis der Pistenpräparation offenbarte am Vorabend des Rennens der legendäre Renndirektor Hans Pieren, als er ein paar Päckchen Speisesalz präsentierte. „Bestes Meersalz“, wie der 60-Jährige beteuerte – nur ob handgeschöpft, darauf wollte er sich nicht festlegen, aber durchaus zum Kochen geeignet.

Und wie ein Koch näherte sich der frühere Skirennläufer aus Adelboden, der selbst einmal Zweiter bei seinem Heimrennen wurde, seit 1994 als Renndirektor der Strecke auf dem Chuenisbärgli, damit sie den Fahrern „schmeckte“ – egal, wie sich Wetter und Schnee jeweils präsentierten. Um die Piste renntauglich zu machen, war Salz stets ein essenzielles Mittel, und den Einsatz dosierte offenbar keiner so gekonnt wie der kompakt gebaute, nur 1,71 Meter große Pieren.

Zwar war in diesem Jahr erst mal sein Nachfolger Reto Daepp als Rennleiter verantwortlich, doch angesichts der schwierigen Ausgangslage scheute der sich nicht, den erfahrenen Pieren um Rat zu fragen. Früher hieß es in Alpin-Kreisen oft, nichts störe bei einem Skirennen so sehr wie frischer Schnee. Der musste, wenn er zur Unzeit fiel, aus der präparierten Piste geräumt werden, um die Bedingungen fair zu halten.