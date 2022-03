Paralympische Snowboarderin : Die bretternde Corona-Pflegerin aus den USA

„Meine Weltcupsaison war plötzlich zu Ende“, erinnerte sich Brittani Coury inmitten des Pandemie-Sommers 2020, „als die Covid-19-Krise be­gann.“ Das lag nicht etwa daran, dass sich die Snowboarderin aus dem US-Bundesstaat New Mexico mit dem Coronavirus infiziert hätte. Aber sie ist ausgebildete Krankenpflegerin. „Wenn du in einer solchen Zeit den entsprechenden Abschluss hast und dann nichts damit tust, wäre mir das wie ein riesiger Schaden an meiner Gemeinde vorgekommen. Ich glaube nicht, dass ich damit hätte leben können.“

So ließ die damals 33-Jährige ihr Snowboard auf zunächst unbestimmte Zeit in der Ecke stehen, um dort zu helfen, wo sie sich am nützlichsten fühlte. Beim Univer­sitätskrankenhaus in Salt Lake City meldete sie sich zum Dienst in der ersten Reihe. In der Abteilung für Innere Akutmedizin versorgte Coury fortan Covid-19-Patienten, die das Schlimmste gerade hinter sich hatten. Für ihre sportlichen Ziele waren die Zwölfstundenschichten im Krankenhaus nicht gerade hilfreich. Immerhin: „In jeder Schicht gehe ich mehrere Meilen mit ho­hem Tempo. Das zähle ich dann als Teil meines Ausdauertrainings.“