Zwischen Triumph und Tristesse lagen nur wenige Minuten. Andreas Wellinger war gerade bei 98 Meter gelandet und fuhr seinen jubelnden Mixed-Kollegen Katharina Althaus, Selina Freitag und Karl Geiger zielstrebig entgegen, um sich in die goldene Feiergemeinschaft einzufügen – da passierte dies: Die Zuschauer verließen abrupt die Stätte des großen deutschen Erfolgs, die Skisprungarena im slowenischen Tal der Schanzen war im Nu fast geleert. Die Siegerehrung war ein Bild des Jammers, einer Nordischen Ski-Weltmeisterschaft unwürdig.

Mit starken Worten und kühnen Prognosen war kräftig für das Championat in Planica geworben worden. Allein: Die Fans sind nicht wie erhofft an der Schanze und in der Loipe dabei. „Wir alle haben uns vorgestellt, dass das Tal hier voll ist“, sagte Vinzenz Geiger nach Platz zwei bei der weltmeisterlichen Mixed-Premiere in der Nordischen Kombination. „Man kennt ja die Bilder vom Skifliegen. Ich weiß nicht, was die Veranstalter gemacht haben, dass nicht so viele Zuschauer da sind“, wunderte sich der Olympiasieger.