Zu wenige Zuschauer – aber viele Medaillen. Dem deutschen Team bleibt die Nordische Ski-WM in Slowenien überwiegend in guter Erinnerung. In Zukunft soll es noch besser werden.

Nachdem die vier neuen Volkshelden das Ziel ihrer Träume erreicht hatten, war im Tal der Schanzen endgültig der Teufel los. Schon wieder ein Weltmeistertitel für Slowenien. Für das Land, das erstmals in seiner jungen Geschichte Nordische Skiweltmeisterschaften ausrichten durfte. Nun ja, es gab Pleiten, es gab Pech, und es gab auch Pannen in der Organisation dieses Großereignisses. Doch ausgelassen feiern, das können die Slowenen ganz besonders gut.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

Es wirkte wie Balsam auf die Seele, dass im letzten Wettkampf auf der großen Skisprungschanze der Titel an Slowenien ging. Für die auf einem enttäuschenden fünften Platz gelandete deutsche Crew um Markus Eisenbichler, Constantin Schmid, Andreas Wellinger und Karl Geiger blieb nur der anerkennende Blick aus der Distanz auf das Siegerpodest, auf dem sich Lovro Kos, Ziga Jelar, Anze Lanisek und der schon als Einzelweltmeister dekorierte Timi Zajc frenetisch bejubeln lassen durften. Später, als sich das WM-Areal in diesem zauberhaften Tal in den Julischen Alpen mehr und mehr leerte, wurden aus den nach Kranjska Gora fahrenden Shuttlebussen rollende Feiergesellschaften, in denen nach Herzenslust gesungen und geschunkelt wurde.

„In Summe sind wir megazufrieden“

Es war kein Beinbruch, dass es für den Deutschen Skiverband (DSV) am vorletzten Tag dieser WM keinen weiteren Grund zu ausgelassener Freude gab. Schon zuvor war klar: Besser als in Planica ist es für Skispringer, Langläufer und Kombinierer noch nie bei einer WM gelaufen. Im Vergleich zu anderen Championaten gab es Medaillen in Hülle und Fülle, zwölf insgesamt, und es ist eine dieser wunderbaren Geschichten dieser eineinhalb Wochen, dass nicht nur die üblichen Verdächtigen wie der Kombinierer Jarl Magnus Riiber (vier WM-Titel) oder der Langläufer Johannes Hoesflot Kläbo (drei) aus der seit einem Vierteljahrhundert führenden Wintersportnation Norwegen die Schlagzeilen bestimmen.

Mit Katharina Althaus, die sich gleichfalls dreimalige Weltmeisterin nennen darf, ist eine Skispringerin in den Fokus gerückt, die mit ihrer positiven Ausstrahlung stellvertretend für das Team D steht – so wie auch die zweimalige Silbermedaillengewinnerin bei den Kombiniererinnen, die gerade mal 17 Jahre alte Nathalie Armbruster. Für Althaus’ Erfolge und die ihrer männlichen Kollegen „haben uns zehn Tage lang alle Nationen der Welt gratuliert“, sagte Horst Hüttel. Der für den Skisprung und die Nordische Kombination verantwortliche Teamchef des DSV zeigte sich trotz der verpassten Gelegenheit, den weltmeisterlichen Mannschaftstitel von Oberstdorf 2021 zu verteidigen, nicht enttäuscht. „In Summe sind wir megazufrieden.“

Mehr als zufrieden kann der Manager auch mit der jahrelangen Arbeit von Hermann Weinbuch sein. Seit 1996 schon zieht der einstige Weltmeister als verantwortlicher Bundestrainer die Strippen in der Kombination. Damit ist jetzt Schluss. Weinbuch hört auf, zieht sich aus der Welt der Kombinierer aber nicht zurück. „Es wird keine leichte Aufgabe sein, so einen Mann zu ersetzen“, sagte Hüttel, der versprach: „Hermann hat so große Verdienste. Wir wollen mit ihm bis 2026 weiterarbeiten, aber in anderer Funktion. Wir wollen sein Wissen in der Trainerschule und für den Nachwuchs nutzen.“