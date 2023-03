Als Friedrich Moch die Medaille „nach Hause“ ins Ziel von Planica brachte, gab es beim Rest der deutschen Langlauf-Staffel kein Halten mehr. Mit hochgerissenen Armen liefen Albert Kuchler, Janosch Brugger und Jonas Dobler ihrem Schlussläufer nach und fielen ihm unter Jubelschreien in die Arme. Einen Tag nach dem Silber-Coup der deutschen Frauen haben die Männer für das nächste Langlauf-Highlight in Planica gesorgt – und sensationell Bronze geholt.

„Es war ein kleines Langlauf-Wunder“, sagte Dobler nach dem hochspannenden Rennen. Youngster Moch hatte dem Deutschen Skiverband (DSV) erst im Zielsprint gegen den Franzosen Jules Lapierre die zwölfte Medaille bei den Titelkämpfen in Slowenien gesichert, die deutschen Athletinnen und Athleten übertrafen damit den bisherigen Rekord aus dem Jahr 2017. „Ich wusste, dass ich im Sprint schneller bin als Lapierre, und das ist mir ja dann auch gut gelungen“, sagte Moch.

Für die deutsche Männer-Staffel war es die erste WM-Medaille seit zwölf Jahren, als sie in Oslo ebenfalls auf den dritten Rang gelaufen war. Während die deutschen Frauen schon bei Olympia 2022 in Peking Gold im Teamsprint und Silber in der Staffel holen konnten, ist es für die Männer der mit Abstand größte Erfolg in der Ära von Teamchef Peter Schlickenrieder.

Kuchler hatte das deutsche Team als Startläufer auf Kurs gebracht und übergab als Teil des Hauptfeldes an Brugger, der aber aus der Gruppe zurückfiel und mit 18 Sekunden Rückstand auf Rang drei an Dobler übergab. Jedoch gelang es dem 31-Jährigen, die Lücke zu schließen. Moch brachte die Medaille ins Ziel.

Mehr zum Thema 1/

Die norwegischen Festspiele in Planica gehen unterdessen weiter: alle fünf Entscheidungen bei den Langlauf-Männern gingen bislang an die Nordeuropäer um Johannes Hoesflot Klaebo, der nun wie Legende Björn Dählie neun WM-Goldmedaillen hat. Neben Klaebo zählten auch Hans Christer Holund, Paal Golberg und Simen Hegstad Krüger zur Staffel. Bei den vergangenen 17 Weltmeisterschaften seit 1991 holte der Norge-Vierer 16-mal Gold. Nur 1999 gewann Österreich, später geriet ein Teil der Staffel allerdings unter Dopingverdacht.