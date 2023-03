Eric Frenzel konnte sein Glück kaum fassen. Es war mehr als nur ein sportlicher Wunschtraum, dass der Kombinierer einmal am großen Björn Dählie vorbeiziehen und Rekordmann bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften werden würde. Doch am Mittwoch ist es passiert. Der Sachse hat im slowenischen Tal der Schanzen seine 18. WM-Medaille gewonnen. Gemeinsam mit Johannes Rydzek, Vinzenz Geiger und Julian Schmid sicherte sich der Startläufer mit der Staffel in einem packenden Rennen Platz zwei hinter Titelverteidiger Norwegen.

Für den 34 Jahre alten Erzgebirgler Frenzel, der für den SSV Geyer startet, aber länger schon mit seiner Frau und den drei Kindern in Flossenbur in der Oberpfalz lebt, ist es die Krönung einer großartigen Karriere. Er ist wirklich der König der Kombinierer. Einer, der von Bundestrainer Hermann Weinbuch als 18-Jähriger in den Weltcup geholt wurde und „der mich seitdem durchgängig bei meinen Erfolgen begleitet hat“. Diese Gemeinschaft wird es bald nicht mehr geben. Weinbuch hört Ende März nach dem letzten Weltcup in Lahti auf. Ob auch Frenzel, zeit seines Wirkens ein Paradebeispiel für Menschlichkeit und Bescheidenheit, die Wettkampfbühne verlässt, ist noch offen, aber eher wahrscheinlich.

Weinbuch, Frenzel und die Kombination: Das ist eine fast schon unglaublich anmutende Erfolgsgeschichte, denn in dieser 1996 gestarteten Ära gewannen Weinbuchs Sportler sechs Mal Gold bei Olympia und 15 WM-Titel. Allein Frenzel darf sich dreimaliger Olympiasieger und siebenmaliger Weltmeister nennen. Zudem gewann er zwischen 2012 und 2017 fünf Jahre in Serie den Gesamtweltcup. Verdienste haben am Tag vor dem Staffelrennen keine Rolle gespielt, denn richtig ist auch: Das deutsche Quartett ist eigentlich ein Quintett. Doch Weinbuch hatte die Qual der Wahl, musste einem seiner starken Sportler die traurige Nachricht übermitteln: „Du bist nicht dabei, ich nehme dir eine Medaille weg. Du hast eine Medaillenchance, und die gebe ich dir nicht.“

Es waren Nuancen, die nach den Trainingssprüngen den Ausschlag gegeben haben. Manuel Faißt, im Einzelrennen ein paar Tage zuvor noch Fünfter geworden, fiel dem Cut zum Opfer. Rydzek und Frenzel schafften es ins Team um die schon vorab gesetzten Schmid, dem Silbermann im Einzel und im Mixed-Team, und Geiger, dem Olympiasieger von Peking. Die Gratwanderung bei der Teamnominierung setzte dem 62 Jahre alten Coach zu. „Wir haben erfahrene Athleten, die sehr viel geleistet haben, mehrere Olympiasiege und WM-Titel auf dem Buckel haben. Das ist nicht so einfach, da einen nicht starten lassen zu können.“

Frenzel durfte starten, und als er bei seinem Sprung auf der Großschanze von Planica nach 123,5 Meter landete, war er zufrieden, „obwohl drei, vier Meter mehr schon drin gewesen wären. Aber das haut der Julian wieder raus“, sagte Frenzel. Und tatsächlich: Schmid zeigte mit 137 Metern den zweitweitesten Sprung der gesamten Konkurrenz. „Das war richtig stark. Da hat er alles rausgeholt“, sagte Geiger. „Vielleicht können wir mit Österreich zusammenarbeiten, dass wir da noch mal aufschließen können. Wir wollen schon auf Gold angreifen, wenn es möglich ist.“ Ist es wirklich möglich, die favorisierten Norweger zu besiegen? Einzelweltmeister Jarl Magnus Riiber flog zwei Meter weiter als Schmid, was in der Gesamtaddition bedeutete: Die Titelverteidiger gingen mit einem Vorsprung von 20 Sekunden vor Österreich in die Loipe, das deutsche Quartett lag 23 Sekunden hinter den Skandinaviern.

Erfreulich, dass nicht nur an der Schanze, sondern auch rund um die Langlaufarena viel mehr Zuschauer als sonst in das Tal der Schanzen gekommen waren. Die Stimmung am Mittwoch, an dem Tag, an dem mit Simen Hegstad Krueger, Harald Oestberg Amundsen, Hans Christer Holund und Johannes Hoesflot Kläbo gleich vier norwegische Langläufer die ersten vier Plätze im 15-Kilometer-Freistilrennen belegten und Friedrich Moch als bester Deutscher mit 68 Sekunden Rückstand Achter wurde, trug endlich halbwegs WM-reife Züge.

Weinbuch sprach von einem „sehr nervenaufreibenden Springen mit wechselnden Winden. Wir hatten es zum Teil richtig schlecht mit hohem Rückenwindanteil erwischt.“ Doch der erfahrene Coach ließ sich davon nicht beeindrucken, auch nicht von Riibers „Wahnsinnssprung“, wie er bewundernd sagte. „Wir orientieren uns auf Gold“, gab er als Parole aus und schickte hintereinander Frenzel, Geiger, Rydzek und Schmid in die Loipe. „Eric kann schon was auf die Norweger gut machen, Vinzenz soll die Lücke schließen und was reißen – und zum Schluss dann Julian. Ein Traum, wenn er mit zehn Sekunden Vorsprung starten könnte.“

Deutsche legen Protest ein

Aus dem Vorsprung wurde nichts, denn nachdem Frenzel als Startläufer den einstigen Rückstand komplett aufgeholt hatte, gingen Schmid und Riiber mehr oder weniger auf Augenhöhe auf die letzten fünf Kilometer. Der Norweger bremste zum Start auf die beiden Runden sogar noch einmal ab, um Schmid den Vortritt für die nun folgende Taktiererei zu lassen. Das Rennen ging in seine spannendste Phase, denn auch der Österreich Johannes Lamperter und der Franzose Marco Heinis schlossen auf, wurden dann aber wieder abgehängt.

In der letzten Haarnadelkurve kurz vor dem Ziel setzte Riiber die entscheidende Attacke und trat dabei Schmid mehrmals auf die Ski. Weinbuch sah darin ein Unsportlichkeit. „Das hat mir nicht gefallen. Wir haben gezockt ohne Ende“, sagte der Bundestrainer zur Strategie. „Aber ein Riiber ist mit allen Wassern gewaschen.“ Protest haben die Deutschen trotzdem eingelegt. Frenzel zeigte sich „mit dieser Silbermedaille sehr, sehr glücklich. Wir wussten, dass Riiber nicht sonst wer ist.“ Er habe hart dafür gekämpft, diesen Moment erleben zu dürfen. Wer Frenzel ist, weiß man schon lange – und seit Mittwoch noch viel mehr: Er ist der Rekordmann bei Nordischen Ski-Weltmeisterschaften. Ein wahrer, würdiger König der Kombinierer.