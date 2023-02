Sie ist wirklich eine wahre Weltmeisterin – und seit Samstag sogar eine doppelte bei diesen Titelkämpfen im slowenischen Tal der Schanzen. Der Druck, der auf Katharina Althaus als letzter Springerin lastete, war in der Weise groß, da sie nicht planmäßig vom Bakken der kleine Schanze springen konnte. Fünf Minuten lang musste die Einzel-Weltmeisterin wegen böiger Winde warten, ehe sie von der Jury in die Anlaufspur geschickt wurde.

Ralf Weitbrecht Sportredakteur. Folgen Ich folge

In der Arena wurde die Musik lauter, das berühmte „Planica, Planica“ ertönte aus den Lautsprecherboxen – und im Auslauf hatten sich schon Selina Freitag, Anna Rupprecht und Luisa Görlich versammelt, um im Moment größter Gefühle ganz nah bei ihrer Mannschaftskollegin zu sein.

Der Vorsprung von 17,4 Punkten war groß, sehr groß sogar, und die Gewissheit, dass Katharina Althaus ihren Sprung nur sauber nach unten bringen musste, sorgte für relative Gelassenheit im Team der deutschen Skispringerinnen, das sich ab sofort wieder weltmeisterlich fühlen darf. Am Ende waren es 12,7 Punkte, die das deutsche Quartett vor den zum Schluss aufholenden Österreicherinnen lag, gefolgt von Norwegen.

Kenner der Szene hatte damit gerechnet, dass dieses Trio den Kampf um Gold, Silber und Bronze unter sich ausmachen würde. Und nachdem die deutschen Springerinnen schon in der Einzelkonkurrenz am Donnerstag stark performt hatten, sprach vieles für einen Coup der Truppe von Bundestrainer Maximilian Mechler. Der zeigte sich nach dem Erfolg „glücklich, aber fertig“. Stolz war er sowieso, denn seine skispringenden Frauen waren an diesem Samstag, als endlich mehr Zuschauer in die WM-Arena gekommen waren, im Verbund eine Klasse für sich.

Gut, wenn man beispielsweise eine stabile Springerin wie Anna Rupprecht, zuvor Neunte im Einzel geworden, in seinen Reihen hat. Sie zeigte mit zwei Sprüngen auf 92,5 und 99 Meter eine starke Vorstellung. Es war ein cleverer Schachzug, dass Coach Mechler sie als Erste über den Bakken schickte, denn Team Deutschland ging sofort in Führung. Als dann Katharina Althaus das Privileg hatte, als letzte Springerin überhaupt Gold für die Champions des Premierenwettkampfs von 2019 abzusichern, „hat sie das klasse runtergebracht“, wie Anna Rupprecht freudestrahlend sagte. „Wir haben die Nerven behalten.“

Und Katharina Althaus, die 97 und 94,5 Meter sprang, hat schon wieder beherzt zugegriffen, als sich ihre Chance bot, ihrer eh schon famosen Titelsammlung eine weitere Plakette hinzuzufügen. Das Team-Gold ist historisch für die 26 Jahre alte Allgäuerin, denn mit jetzt sechs WM-Titeln ist sie erfolgreichste Skispringerin bei Nordischen Skiweltmeisterschaften.

Mehr zum Thema 1/

„Gold beflügelt“, sagte Katharina Althaus, nachdem sie mit ihren Mannschaftskolleginnen ausgelassen im Schanzenauslauf am Tanzen war, und spielte damit auf ihren Sieg im Einzel an. Zweimal Gold im magischen Tal von Planica – das muss nicht das Ende all ihrer Träume an. An diesem Sonntag wird Katharina Althaus höchst chancenreich im Mixed-Team auf der Schanze ihrer fliegenden Arbeit nachgehen.

Chancenreich auch deshalb, weil die Herren den Wettbewerb ebenfalls mit Rückenwind angehen können: Andreas Wellinger gewann am Samstagabend die Silbermedaille im Einzelspringen. Karl Geiger errang Bronze. Die Beiden mussten sich lediglich dem Polen Piotr Zyla geschlagen geben.

„Es ist unglaublich geil“, sagte Wellinger nach dem Springen im TV-Interview. Karl Geiger sagte nach der bisher eher durchwachsenen Saison: „Das tut so gut.“ Auch Bundestrainer Stefan Horngacher war glücklich: „Ich bin komplett fertig“, gab er zu. „Dass wir jetzt zwei Medaillen haben, ist unglaublich.“

Mixed-Team-Wettbewerbe gibt es aber nicht nur für die Skispringer bei dieser WM. Die Kombinierer gehen am Sonntag ebenfalls gemischt an den Start. Auch sie waren am Samstag erfolgreich. Julian Schmid gewann bei seiner ersten WM-Teilnahme Silber – einige Stunden vor Skispringer Wellinger. Nur der Norweger Jarl Magnus Riiber sprang weiter als Schmid und kam beim anschließenden Zehn-Kilometer-Lauf zuerst ins Ziel.

Schmids Medaille ist die Zweite der Kombinierer. Am Freitag gewann Nathalie Armbruster ebenfalls Silber. Die Kombinierer Schmid und Armbruster, die Skispringerinnen, Wellinger und Geiger: Sie alle erleben ihre Momente größter Gefühle in Planica.