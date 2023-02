Die Last ist groß, doch Nathalie Armbruster will sich von ihr nicht erdrücken lassen. Im Gegenteil. So wie es ihrem Naturell entspricht, will sich die kürzlich erst 17 Jahre alt gewordene Schwarzwälderin auf der größten Bühne ihrer noch jungen Karriere präsentieren: Frisch, frei und unbekümmert kämpft die angehende Abiturientin aus Freudenstadt an diesem Freitag (11.30 Uhr Springen und 14.15 Uhr Langlauf im ZDF und bei Eurosport) um den Weltmeistertitel in der Nordischen Kombination.

Sie ist eine der Athletinnen in den Reihen des Deutschen Skiverbandes (DSV), der die Zukunft gehört. Eigentlich. Denn der Fortbestand der Nordischen Kombination, seit Beginn der ersten Winterspiele 1924 mit den Männern im olympischen Programm dabei, steht auf der Kippe. Bei Olympia 2026 in Mailand und Cortina d’Ampezzo fehlen die Frauen. Das Internationale Olympische Komitee (IOC) hat andere Pläne, als die Kombinierinnen auf der Schanze und in der Loipe zu sehen.

„Ein Kindheitstraum ist gestorben“

„Das war ein Schlag ins Gesicht“, sagt Nathalie Armbruster, die als gewissenhafte Einser-Schülerin Ma­thematik- und Spanisch-Unterlagen in ihrem Reisegepäck zur Nordischen WM nach Planica mitgenommen hat. „Für mich ist durch diese Entscheidung ein Kindheitstraum gestorben“, sagt sie über das olympische Aus. „Es geht ja auch um Fördergelder. Das macht uns unglaublich wütend.“

Auch in den Reihen des DSV herrscht Entsetzen über den grundsätzlichen Fortbestand der Kombinierer. Und so war es wohl mehr als nur ein Zeichen, dass bei der Eröffnungsfeier in Planica mit Nathalie Armbruster und Olympiasieger Vinzenz Geiger ausgerechnet zwei Nordische Kombinierer die deutsche Fahne getragen haben. „Das war eine große Ehre für mich“, sagt die in dieser Weltcupsaison schon sieben Mal auf dem Podium gelandete Freudenstädterin. „Es war aber auch ein sehr symbolischer Auftritt.“

Kein Druck, keine überfrachteten Er­wartungen: Das Kombinationsteam macht es richtig, dass sich Nathalie Armbruster frei von Verpflichtungen sportlich entfalten kann. „Wir werden sicher nicht von einer 17-Jährigen erwarten, für uns die Kohlen aus dem Feuer zu holen“, sagt Bundestrainer Florian Aichinger. „Nathalie ist ein riesiger Glücksfall für das gesamte Team. Sie soll lernen. Sie ist ein Versprechen für die Zukunft.“ Aichinger weiß: „Wir dürfen sie nicht verheizen.“

Trotzdem sind die Chancen groß, sehr groß sogar, dass Nathalie Armbruster als erste Kombiniererin eine Medaille für Deutschland gewinnen kann. Ihre Form ist bestechend. Noch beeindruckender aber ist die Leistung ihrer größten Widersacherin aus dem Erfolgsland des Nordischen Skisports, der Norwegerin Gyda Westvold Hansen. Neun Weltcupstarts, neun Siege: Es wäre schon eine große Überraschung, wenn ausgerechnet sie beim Projekt Titelverteidigung scheitern würde.

Ein Katalysator für die olympische Zukunft?

Bei der WM-Generalprobe in Schonach ist Nathalie Armbruster Dritte ge­worden. Ein Großteil des Lehrerkollegiums ist draußen an der Schanze und an der Loipe gewesen. Die Unterstützung für die Kombiniererin ist riesengroß. Fehlzeiten in der Schule summieren sich, sind aber augenscheinlich kein Problem, denn die Freudenstädterin meistert auch die schulischen Prüfungen mit Bravour. Es ist dieser Mix aus Fokussierung und Leichtigkeit, der die junge Frau zu Höchstleistungen antreibt. Die Hoffnung, dass sich für die Kombiniererinnen die olympische Tür vielleicht für 2030 öffnet, treibt sie an. „Ich versuche, mit allen Mitteln dafür zu kämpfen, dass wir dabei sind“, sagt sie.

Dem IOC missfällt, dass die Kombination von lediglich vier Nationen dominiert wird: Norwegen, Deutschland, Österreich und Japan. In den meisten anderen Ländern ist das Interesse gering. Olympiasieger Geiger setzt große Hoffnungen in die WM, die als Katalysator und langfristig wirken soll. „Es ist eine Großveranstaltung an einem genialen Ort. Ich bin zuversichtlich, dass es gut ausschauen wird.“ Erstmals bei einer Weltmeisterschaft treten Männer und Frauen gemeinsam in einem Mixed-Wettbewerb an. Doch zuerst heißt es: Ladies first – und Bühne frei für Nathalie Armbruster, das neue Gesicht der Nordischen Kombination.