Eishockey-Star am Abgrund : Der tiefe Fall des Robin Lehner

Es ist gar nicht lange her, da galt Robin Lehner als einer der aufregendsten Eishockeyspieler der Welt. Wollte der Schwede doch so gar nicht zum Klischee des introvertierten Parteisoldaten passen, die es im Eishockey ja zuhauf gibt. Lehner war anders, sprach offen über psychische Probleme oder benannte Missstände in der Eliteliga NHL. Sei es die Isolation während des Corona-Lockdowns, sei es das fehlende Mitspracherecht der Spieler bei medizinischen Fragen.

Lehner begehrte auf, und er konnte es sich leisten als einer der besten Torhüter der Welt. 2019 gewann er die Jennings Trophy für den niedrigsten Gegentorschnitt der NHL und wurde zu Schwedens Eishockeyspieler des Jahres gewählt. Zwei Jahre später war sein Gegentorschnitt abermals der beste. Die folgende Saison 2021/22 sollte gar die Krönung seiner Karriere werden: Olympiagold mit Schweden, der Stanley Cup mit den Vegas Golden Knights. Alles schien möglich.